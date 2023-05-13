RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Youtube канал - Finance.ua

Youtube канал - Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2023 16:30

Попит на купівлю валюти в населення впав в 2 рази.



Попит на купівлю валюти в населення впав в 2 рази. Чому це відбувається і що буде далі?
00:00 Intro
00:36 Прогноз курсу на травень 2023 року
21:30 Прогноз курсу долара та євро з 4 по 10 травня 2023 року

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5970
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 17:21

Скільки коштує життя в Чехії



00:00 Цікаве про Чехію
01:02 Як знайти житло в Празі. Оренда квартири в Чехії
04:12 Як працюють українці в Чехії
08:50 Освіта в Чехії
11:43 Медична сфера Чехії
13:01 Ціни на послуги краси в Чехії: манікюр Прага, барбершоп Прага
13:36 Транспорт Прага
15:17 Подорожі в Чехії
15:43 Ціни на продукти та їжу в Чехії
16:34 Одяг в Празі
16:56 Які розваги є в Празі
17:57 Мобільний зв'язок та Інтернет
18:22 Висновки

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3638
З нами з: 14.09.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 тра, 2023 14:57

Чи буде подальше падіння банків в банківській системі США



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
00:54 Чи буде подальше падіння банків в банківській системі США. Що насправді відбувається. Як це вплине на долар та фінансову систему світу та в України?
22:26 Прогноз курсу долара та євро з 11 по 17 травня 2023 року

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3638
З нами з: 14.09.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33343536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1085)
13.05.2023 17:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.