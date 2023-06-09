Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2023 16:30

Попит на купівлю валюти в населення впав в 2 рази.



Попит на купівлю валюти в населення впав в 2 рази. Чому це відбувається і що буде далі?
00:00 Intro
00:36 Прогноз курсу на травень 2023 року
21:30 Прогноз курсу долара та євро з 4 по 10 травня 2023 року

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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 17:21

Скільки коштує життя в Чехії



00:00 Цікаве про Чехію
01:02 Як знайти житло в Празі. Оренда квартири в Чехії
04:12 Як працюють українці в Чехії
08:50 Освіта в Чехії
11:43 Медична сфера Чехії
13:01 Ціни на послуги краси в Чехії: манікюр Прага, барбершоп Прага
13:36 Транспорт Прага
15:17 Подорожі в Чехії
15:43 Ціни на продукти та їжу в Чехії
16:34 Одяг в Празі
16:56 Які розваги є в Празі
17:57 Мобільний зв'язок та Інтернет
18:22 Висновки

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Повідомлення Додано: Чет 11 тра, 2023 14:57

Чи буде подальше падіння банків в банківській системі США



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
00:54 Чи буде подальше падіння банків в банківській системі США. Що насправді відбувається. Як це вплине на долар та фінансову систему світу та в України?
22:26 Прогноз курсу долара та євро з 11 по 17 травня 2023 року

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Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 15:51

Що найбільше заважає бізнесу під час війни. Прогноз курса



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
00:54 Що найбільше заважає бізнесу під час війни
20:44 Прогноз курсу долара та євро з 18 по 24 травня

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Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 15:39

США. Історія економічного захоплення світу



У цьому відео

Сьогодні Сполучені Штати це найбагатша велика країна, що концентрує на своїй географічній та інтелектуальній території найбільше знань і технологій.
Як американська економіка стала першою у світі?
Як так сталося, що відносно молода держава розвинулась у настільки могутнього титана?
І як Штати економічно завоювали світ?

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Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 17:23

Що робити з доларами? Звідки шум про дефолт в США?



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:


Що робити з доларами? Звідки шум про дефолт в США і чи буде він взагалі?
Прогноз курсу долара та євро з 25 по 31 травня 2023 року

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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 21:21

І вашим, і нашим: чому Китай «ходить по канату» між росією та Заходом? Прогноз курсу

У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:35 Чому Китай «ходить по канату» між росією та Заходом?
23:23 Прогноз курсу долара та євро з 1 по 7 червня 2023 року


Північна Корея. Економічна формула диктатури


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  #<1 ... 33343536
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