Youtube канал - Finance.ua

Попит на купівлю валюти в населення впав в 2 рази. Чому це відбувається і що буде далі?
00:00 Intro
00:36 Прогноз курсу на травень 2023 року
21:30 Прогноз курсу долара та євро з 4 по 10 травня 2023 року
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 04 тра, 2023 16:30
Попит на купівлю валюти в населення впав в 2 рази.
Попит на купівлю валюти в населення впав в 2 рази. Чому це відбувається і що буде далі?
00:00 Intro
00:36 Прогноз курсу на травень 2023 року
21:30 Прогноз курсу долара та євро з 4 по 10 травня 2023 року
Додано: Сер 10 тра, 2023 17:21
Скільки коштує життя в Чехії
00:00 Цікаве про Чехію
01:02 Як знайти житло в Празі. Оренда квартири в Чехії
04:12 Як працюють українці в Чехії
08:50 Освіта в Чехії
11:43 Медична сфера Чехії
13:01 Ціни на послуги краси в Чехії: манікюр Прага, барбершоп Прага
13:36 Транспорт Прага
15:17 Подорожі в Чехії
15:43 Ціни на продукти та їжу в Чехії
16:34 Одяг в Празі
16:56 Які розваги є в Празі
17:57 Мобільний зв'язок та Інтернет
18:22 Висновки
Додано: Чет 11 тра, 2023 14:57
Чи буде подальше падіння банків в банківській системі США
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:54 Чи буде подальше падіння банків в банківській системі США. Що насправді відбувається. Як це вплине на долар та фінансову систему світу та в України?
22:26 Прогноз курсу долара та євро з 11 по 17 травня 2023 року
Додано: Вів 23 тра, 2023 15:51
Що найбільше заважає бізнесу під час війни. Прогноз курса
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:54 Що найбільше заважає бізнесу під час війни
20:44 Прогноз курсу долара та євро з 18 по 24 травня
Додано: Сер 24 тра, 2023 15:39
США. Історія економічного захоплення світу
У цьому відео
Сьогодні Сполучені Штати це найбагатша велика країна, що концентрує на своїй географічній та інтелектуальній території найбільше знань і технологій.
Як американська економіка стала першою у світі?
Як так сталося, що відносно молода держава розвинулась у настільки могутнього титана?
І як Штати економічно завоювали світ?
Додано: Чет 25 тра, 2023 17:23
Що робити з доларами? Звідки шум про дефолт в США?
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
Що робити з доларами? Звідки шум про дефолт в США і чи буде він взагалі?
Прогноз курсу долара та євро з 25 по 31 травня 2023 року
Додано: П'ят 09 чер, 2023 21:21
І вашим, і нашим: чому Китай «ходить по канату» між росією та Заходом? Прогноз курсу
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:35 Чому Китай «ходить по канату» між росією та Заходом?
23:23 Прогноз курсу долара та євро з 1 по 7 червня 2023 року
Північна Корея. Економічна формула диктатури
Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:20
Україна без готівки: чи зникнуть паперові гроші? Прогноз кур
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:35 Чому ніколи не скасують готівку?
15:56 Прогноз курсу долара та євро з 6 по 12 липня 2023 року
Додано: Чет 27 лип, 2023 15:28
Що буде із зерновою угодою і як це вплине на курс долара?
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:41 Яка ситуація навколо зернової угоди і як це вплине на курс долара
09:18 Євробонди та ВВП варанти подорожчали. Чи розглядати їх як інвест інструмент
23:40 Прогноз курсу долара та євро з 20 по 26 липня 2023 року
Іран. Від мініспідниць до санкцій і тотальної ізоляції
Іран: від мініспідниць, танців, жінок з цигарками та повної європізації до встановлення камер спостереження, щоб слідкувати хто з жінок ходить без хіджабу.
Як Іран так сильно змінив курс свого розвитку? Як Іран став одним із рекордсменів щодо накладених санкцій? Як Іран від європеїзації перейшов до радикального ісламу? Як працює економіка під санкціями?
Євро лихоманить: коли це закінчиться і чи варто робити ставку на євровалюту
Світовий валютний ринок у липні знову лихоманить. Тому у цьому відео Олексій Козирєв говорить про наступне:
00:00 Intro
01:07 ФРС США VS ЄЦБ: що буде з євро в Україні після нових рішень Америки та Європи
13:21 Прогноз курсу долара та євро з 27 липня по 2 серпня 2023 року
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