RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Youtube канал - Finance.ua

Youtube канал - Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 11:41

Як Дубай став східним бізнес раєм?



Найвища будівля в світі. Найбільший в світі штучний архіпелаг, найбільше оглядове колесо, найвищий і найглибший басейн, купа торгових центрів, хмарочосів, один з найзагруженіших аеропортів світу, один з найбільших портів на Близькому Сході, купа фонтанів, купа заборон, трудове рабство і дорогі тачки.
І все це на місці, де ще 50 років тому було маленьке рибацьке селище. Як Дубай за такий короткий термін став одним зі світових бізнес і культурних центрів? Думаєте секрет в нафто доларах? Зовсім ні. Розповідаємо, чому Дубай такий багатий і чому він досі не проїв усі гроші.

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6028
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:03

Саміт в Саудівській Аравії.



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
01:13 Саміт в Саудівській Аравії. Чи є позитивні рішення для України?
05:08 Формула миру. Реалізація на крок ближче
06:34 10 пунктів формули миру в Україні
16:49 Прогноз курсу долара та євро з 10 по 16 серпня 2023 року

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6028
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:46

Коли протягом місяця варто міняти валюту? Прогноз курсу



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:55 Коли міняти валюту? Чи підвищують курс обмінники в певні періоди місяця?
18:22 Що впливає на курс долара/євро?
20:29 Коли не варто міняти валюту?
25:59 Прогноз курсу долара та євро з 17 по 23 серпня 2023 року

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6028
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 14:53

Куди летить курс долара?


У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
00:51 Куди летить курс долара. В чому причини, що робити та як зберегти свої заощадження
15:39 Що робити, щоб не втратити свої гроші і не переплачувати за валюту?
24:03 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 24 по 30 серпня

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3721
З нами з: 14.09.13
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:44

Прогноз курсу долара на вересень 2023



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
00:36 Що буде впливати на курс долара у вересні
01:15 Засідання ФРС США та ЄЦБ
06:10 Два раллі по парі євро/долар
07:48 Засідання НБУ у вересні
10:18 Чи відпустять курс у вересні
13:18 Чого хочуть повернути плаваючий курс
19:32 Чому не можна відпускати курс
26:55 Прогноз курсу долара на вересень 2023
24:03 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 31 серпня по 6 вересня

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3721
З нами з: 14.09.13
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:28

НБУ може знизити облікову ставку



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
00:42 НБУ може знизити облікову ставку: що буде з депозитам
02:26 Чому росте кількість депозитів
11:34 Перспективи прибутковості вкладів у гривні та у валюті на вересень 2023 року
17:22 Що робити вкладникам, щоб не втратити гроші
22:51 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 7 по 13 вересня
23:57 Засідання НБУ - чи відпустять курс

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3721
З нами з: 14.09.13
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:41

Чому міцна гривня це погано? Що буде з курсом валют


У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео
00:00 Intro
01:10 Чому інфляція знижується
09:43 Яка буде інфляція
10:48 Чому міцна гривня це погано?
18:38 Чому українці купляють більше валюти?
26:27 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 14 по 20 вересня

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3721
З нами з: 14.09.13
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 34353637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3216)
14.09.2023 17:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.