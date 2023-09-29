Youtube канал - Finance.ua

Найвища будівля в світі. Найбільший в світі штучний архіпелаг, найбільше оглядове колесо, найвищий і найглибший басейн, купа торгових центрів, хмарочосів, один з найзагруженіших аеропортів світу, один з найбільших портів на Близькому Сході, купа фонтанів, купа заборон, трудове рабство і дорогі тачки.
І все це на місці, де ще 50 років тому було маленьке рибацьке селище. Як Дубай за такий короткий термін став одним зі світових бізнес і культурних центрів? Думаєте секрет в нафто доларах? Зовсім ні. Розповідаємо, чому Дубай такий багатий і чому він досі не проїв усі гроші.