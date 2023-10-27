Youtube канал - Finance.ua

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У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео: 00:00 Intro 00:59 Яким буде курс євро до кінця року? 08:47 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 12 по 18 жовтня
Війна Ізраїлю та ХАМАС. Як це вплине на Україну та на допомогу для неї від наших партнерів?
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео: 00:00 Intro 00:52 Як конфлікт Ізраїлю та ХАМАС вплине на Україну та на допомогу для неї від наших партнерів? 13:51 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 19 по 25 жовтня
Будинки майбутнього: з грибної цегли, мушель та коноплі. Міста на воді. Летючі будинки на Венері
01:12 Будинки майбутнього в минулому 02:13 Хостели з шухляд 02:29 SMART будинок 05:45 Будівництво будинків 3D принтерами та з переробленого пластику 08:18 Будинок-рослина 09:03 Будинки з грибної цегли 09:49 Будинки з мушель 10:23 Технічні коноплі 11:00 Міста на воді 11:28 Летючі будинки на Венері та Місяці