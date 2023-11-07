RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Youtube канал - Finance.ua

Youtube канал - Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2023 16:23

НБУ відпускають курс. Що це значить?



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
01:34 Чому НБУ відпускають курс
05:44 "Керований курс" - що це значить?
17:34 Як буде працювати "керований курс"?
25:10 Яким буде курс гривні?
30:35 Що буде з курсом долара?
32:39 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 5 по 11 жовтня

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 14.09.13
Подякував: 944 раз.
Подякували: 1931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 жов, 2023 11:39

Яким буде курс євро до кінця року? Прогноз курсу долара та є


У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:59 Яким буде курс євро до кінця року?
08:47 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 12 по 18 жовтня

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 14.09.13
Подякував: 944 раз.
Подякували: 1931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 жов, 2023 13:12

Війна Ізраїлю та ХАМАС. Як це вплине на Україну та на допомогу для неї від наших партнерів?

У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:52 Як конфлікт Ізраїлю та ХАМАС вплине на Україну та на допомогу для неї від наших партнерів?
13:51 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 19 по 25 жовтня

Будинки майбутнього: з грибної цегли, мушель та коноплі. Міста на воді. Летючі будинки на Венері

01:12 Будинки майбутнього в минулому
02:13 Хостели з шухляд
02:29 SMART будинок
05:45 Будівництво будинків 3D принтерами та з переробленого пластику
08:18 Будинок-рослина
09:03 Будинки з грибної цегли
09:49 Будинки з мушель
10:23 Технічні коноплі
11:00 Міста на воді
11:28 Летючі будинки на Венері та Місяці

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 14.09.13
Подякував: 944 раз.
Подякували: 1931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 17:23

Що буде з депозитами: що вирішить Нацбанк щодо облікової ста



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
02:22 Засідання Нацбанку щодо облікової ставки 26 жовтня: чому це важливо всім українцям
10:25 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 26 жовтня по 1 листопада

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 14.09.13
Подякував: 944 раз.
Подякували: 1931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лис, 2023 12:15



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:34 Яким буде курс долара та євро в листопаді
15:27 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 2 по 8 листопада

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 14.09.13
Подякував: 944 раз.
Подякували: 1931 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Львів Банк (118)
07.11.2023 23:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.