RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Youtube канал - Finance.ua

Youtube канал - Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2023 16:23

НБУ відпускають курс. Що це значить?



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
01:34 Чому НБУ відпускають курс
05:44 "Керований курс" - що це значить?
17:34 Як буде працювати "керований курс"?
25:10 Яким буде курс гривні?
30:35 Що буде з курсом долара?
32:39 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 5 по 11 жовтня

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 14.09.13
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 жов, 2023 11:39

Яким буде курс євро до кінця року? Прогноз курсу долара та є


У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:59 Яким буде курс євро до кінця року?
08:47 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 12 по 18 жовтня

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 14.09.13
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 жов, 2023 13:12

Війна Ізраїлю та ХАМАС. Як це вплине на Україну та на допомогу для неї від наших партнерів?

У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:52 Як конфлікт Ізраїлю та ХАМАС вплине на Україну та на допомогу для неї від наших партнерів?
13:51 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 19 по 25 жовтня

Будинки майбутнього: з грибної цегли, мушель та коноплі. Міста на воді. Летючі будинки на Венері

01:12 Будинки майбутнього в минулому
02:13 Хостели з шухляд
02:29 SMART будинок
05:45 Будівництво будинків 3D принтерами та з переробленого пластику
08:18 Будинок-рослина
09:03 Будинки з грибної цегли
09:49 Будинки з мушель
10:23 Технічні коноплі
11:00 Міста на воді
11:28 Летючі будинки на Венері та Місяці

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 14.09.13
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 17:23

Що буде з депозитами: що вирішить Нацбанк щодо облікової ста



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
02:22 Засідання Нацбанку щодо облікової ставки 26 жовтня: чому це важливо всім українцям
10:25 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 26 жовтня по 1 листопада

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 14.09.13
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лис, 2023 12:15



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:34 Яким буде курс долара та євро в листопаді
15:27 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 2 по 8 листопада

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 14.09.13
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2023 12:46


У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
00:38 Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися
03:46 Що впливає на офіційну інфляцію в Україні
08:00 Прогноз з інфляції в Україні
11:29 Чому гривня зміцнюється
17:53 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 9 по 15 листопада

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 14.09.13
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 13:12

Скільки коштує життя у Хорватії 2023



00:00 Скільки коштує життя у Хорватії
01:10 Ціни на житло у Хорватії
02:38 Робота в Хорватії
05:40 Ціни на продукти та їжу в Хорватії
06:26 Медицина в Хорватії
07:47 Ціни на транспорт та дороги в Хорватії
09:08 Скільки коштує одяг в Хорватії
10:37 Куди поїхати на відпочинок в Хорватії
11:53 Ціни на мобільний зв'язок в Хорватії
12:44 Висновок

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 14.09.13
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 13:30



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
01:49 Банки купують валюту у НБУ на міжбанку достатньо дешево , але не поспішають знижувати курс для населення. Що це, підстраховка чи жадібність?
13:38 Прогноз курсу долара та євро на тиждень з 16 по 22 листопада

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 14.09.13
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:28

В чому ж вигідніше тримати кошти в 2024 році?



Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 14.09.13
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:21

Яким буде курс долара в 2024 році?



00:00 Як прогнозувати курс валют? Олексій Козирєв, фінансовий експерт
06:15 Аналіз бюджету 2024 та закладений курс валют. Прогноз курсу валют на 2024 від Еріка Наймана, засновника і керуючого партнера інвестиційної компанії HUG’S
09:08 Чи краще для України курс долара 43-45 грн? Олексій Козирєв
11:32 До якого періоду безпечно тримати гроші в гривні? Порада Еріка Наймана
12:30 Як вивіз зерна вплине на курс гривні 2024? Ерік Найман
15:22 До якого періоду безпечно тримати кошти в гривні? Порада Олексія Козирєва
20:05 Як прогнозувати курс валют? Іван Компан, фінансист, засновник First Kyiv Investment Club
23:05 Прогноз курсу долара на 2024 рік від Івана Компана
24:30 Куди інвестувати в Україні, крім долара і депозитів? Іван Компан
27:32 Основні тенденції на міжнародних валютних ринках станом на зараз? Іван Компан
29:25 Яку структуру портфеля порадили б станом на осінь 2023 інвестору-початківцю. Тарас Гук, адвокат, ютубер, роздрібний інвестор
30:42 До якого періоду безпечно тримати гроші в гривні? Поради від Миколи Григор'єва, головного аналітика інвестиційного радника HUG'S
32:00 Як можна врахувати валютні ризики, інвестуючи у гривневі інструменти. Тарас Гук
34:27 Як можна врахувати валютні ризики, інвестуючи у гривневі інструменти. Микола Григор'єв
35:05 Прогноз курсу долара на 2024 рік від Тараса Гука
36:08 Прогноз курсу долара на 2024 рік від Миколи Григор'єва
37:19 Чи краще для України курс долара 43-45 грн? Думка Тараса Гука
38:50 Чи краще для України курс долара 43-45 грн? Думка Миколи Григор'єва

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 14.09.13
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.