Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 13:57

Ціни на золото встановлюють рекорди. Чи буде дорожчати?



У цьому відео Олексій Козирев пояснює, що відбувається з золотом і що буде з цінами на дорогоцінний метал найближчим часом?

00:00 Вітання
00:26 Ціни на золото знову злетіли. Що відбувається з золотом та які прогнози по коливанню ціни
22:34 Прогноз курсу валют на період з 7 по 13 грудня

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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:35

Які є загрози для гривні і чи вплинуть вони на курс



У цьому відео Олексій Козирев пояснює, що відбувається з золотом і що буде з цінами на дорогоцінний метал найближчим часом?
00:00 Вітання
00:26 Долар та євро в середині грудня
19:31 Прогноз курсу валют на період з 14 по 20 грудня

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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:46

Курс долара пішов вверх



00:00 Вітання
00:36 Чи буде долар по 42 грн?
06:36 Що буде з депозитними ставками та ставками за гривневими кредитами у банках після зниження облікової ставки НБУ
20:50 Чого чекати тюридичним особам, які брали гривневі кредити
22:38 Чого чекати тим хто брав гривневі кредити
24:34 Прогноз курсу валют на період з 21 по 27 грудня

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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:46

Що буде з курсом долара у січні 2024 року?



00:00 Вітання
02:08 Валютний ринок в кінці грудня 2023 року та в січні 2024 року
15:54 Прогноз курсу валют на січень 2024 року

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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:30

Що буде в 2024 році з доларом, цінами та ВВП


00:00 🔵 Вітання
00:47 🔵 Що буде в 2024 році з доларом, цінами та ВВП
01:23 🔵 Чим здивувала економіка в 2023 році
05:58 🔵 Яким буде ВВП України в 2024 році
15:30 🔵 Ціни зростатимуть швидше в 2024
18:10 🔵 Долар дорожче 40: прогноз курсу долара на 2024
24:34 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 4 по 10 січня

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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 13:05

Чому зараз зростає курс долара в Україні?


00:00 Вітання
00:51 Чому зараз зростає курс долара в Україні?
02:46 Послаблення гривні наприкінці 2023 року
08:00 Чи не повернеться фіксація курсу
15:19 Що буде з курсом долара далі
23:17 Прогноз курсу долара та євро на період з 11 по 17 січня 2024 року

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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:30

В пошуках ідеального курсу


У цьому відео Олексій Козирев, фінансовий експерт, пояснює, які фактори суттєво впливатимуть на поведінку валютного ринку та курсовий тренд

00:00 Вітання
00:57 Що впливає на курс долара в Україні?
16:47 Яким буде курс долара в Україні?
18:35 Прогноз курсу долара та євро на період з 18 по 24 січня 2024 року

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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:11

Українські надра, які можливості вони надають



Газ, вугілля, нафта, золото та навіть алмази — усе це робить нашу державу однією з найбагатших країн у світі. І хоча нам поталанило з надрами, нам не пощастило з сусідами.
Росія століттями розграбовувала Україну. Існує навіть поширена теорія, що Росія напала на Україну через багаті надра, доступ до яких вона втратила після розпаду Союзу.

Чи правда саме це стало основною причиною російської агресії ? Як завдяки війні, Росія розграбовує українські родовища та блокує розвиток наших видобувних промисловостей? Та на які корисні копалини багата Україна?
Про все це ми розповімо в нашому відео.
Приємного перегляду!

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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 13:11

Долар чи ОВДП: що вигідніше?



У цьому відео Олексій Козирев, фінансовий експерт, пояснює, які фактори суттєво впливатимуть на гривневі ОВДП

00:00 Вітання
01:13 Який курс долара вигідний для гривневих ОВДП
03:23 Що впливає на гривневі ОВДП
10:27 Чи вигідні гривневі ОВДП до одного року
13:25 Рахуємо який курс долара найвигідніший для гривневих ОВДП
17:57 Коли інвестиції у гривневі ОВДП вигідні
22:17 Прогноз курсу долара та євро на період з 25 по 31 січня 2024 року

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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 12:13

Прогноз курсу валют на лютий



00:00 Вітання
01:10 Зовнішні фактори
08:27 Внутрішні фактори
16:10 Прогноз курсу валют на лютий
20:29 Прогноз курсу долара та євро на період з 1 по 7 лютого

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