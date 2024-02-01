Youtube канал - Finance.ua

У цьому відео Олексій Козирев пояснює, що відбувається з золотом і що буде з цінами на дорогоцінний метал найближчим часом? 00:00 Вітання 00:26 Долар та євро в середині грудня 19:31 Прогноз курсу валют на період з 14 по 20 грудня
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00:00 🔵 Вітання 00:47 🔵 Що буде в 2024 році з доларом, цінами та ВВП 01:23 🔵 Чим здивувала економіка в 2023 році 05:58 🔵 Яким буде ВВП України в 2024 році 15:30 🔵 Ціни зростатимуть швидше в 2024 18:10 🔵 Долар дорожче 40: прогноз курсу долара на 2024 24:34 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 4 по 10 січня
00:00 Вітання 00:51 Чому зараз зростає курс долара в Україні? 02:46 Послаблення гривні наприкінці 2023 року 08:00 Чи не повернеться фіксація курсу 15:19 Що буде з курсом долара далі 23:17 Прогноз курсу долара та євро на період з 11 по 17 січня 2024 року
Газ, вугілля, нафта, золото та навіть алмази — усе це робить нашу державу однією з найбагатших країн у світі. І хоча нам поталанило з надрами, нам не пощастило з сусідами. Росія століттями розграбовувала Україну. Існує навіть поширена теорія, що Росія напала на Україну через багаті надра, доступ до яких вона втратила після розпаду Союзу.
Чи правда саме це стало основною причиною російської агресії ? Як завдяки війні, Росія розграбовує українські родовища та блокує розвиток наших видобувних промисловостей? Та на які корисні копалини багата Україна? Про все це ми розповімо в нашому відео. Приємного перегляду!
У цьому відео Олексій Козирев, фінансовий експерт, пояснює, які фактори суттєво впливатимуть на гривневі ОВДП
00:00 Вітання 01:13 Який курс долара вигідний для гривневих ОВДП 03:23 Що впливає на гривневі ОВДП 10:27 Чи вигідні гривневі ОВДП до одного року 13:25 Рахуємо який курс долара найвигідніший для гривневих ОВДП 17:57 Коли інвестиції у гривневі ОВДП вигідні 22:17 Прогноз курсу долара та євро на період з 25 по 31 січня 2024 року