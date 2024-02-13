Youtube канал - Finance.ua

У цьому відео Олексій Козирєв, фінансовий експерт, говорить про те, що українці знову оновили рекорд з купівлі валюти. Чи купувати долари на фоні економічної кризи, про яку говорять всі американські експерти?
00:00 Вітання 00:43 Чи купувати долари 04:18 Причини зростання купівді долара в грудні 07:05 Куди інвестувати крім валюти 11:23 Прогноз курсу долара та євро на період з 8 по 14 лютого
Тур The Eras американської сенсації Тейлор Свіфт приніс 4.3 мільярди доларів до ВВП США. Успіх Тейлор Свіфт – не перший приклад, коли представники музичної індустрії мали значний вплив на економіку цілих країн, і не завжди цей вплив був позитивним.
Сьогодні ми в деталях поговоримо, як зірки своїми виступами можуть підняти або навпаки втопити економіку країни. Приємного перегляду!
00:00 Як світові зірки змінюють економіку країн 00:55 Як Бітлз показали економічний потенціал попмузики 02:22 Як концерти Тейлор Свіфт піднімають ВВП країн 04:57 Як Бейонсе завадила шведській інфляції сповільнитися 05:56 BTS забезпечує економіку Кореї на рівні з Samsung та Hyundai 07:04 Скільки заробляє фестиваль Ґластонбері 09:17 Музична економіка в Україні