RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Youtube канал - Finance.ua

Youtube канал - Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:40

Чи купувати долари на фоні економічної кризи



У цьому відео Олексій Козирєв, фінансовий експерт, говорить про те, що українці знову оновили рекорд з купівлі валюти. Чи купувати долари на фоні економічної кризи, про яку говорять всі американські експерти?

00:00 Вітання
00:43 Чи купувати долари
04:18 Причини зростання купівді долара в грудні
07:05 Куди інвестувати крім валюти
11:23 Прогноз курсу долара та євро на період з 8 по 14 лютого

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3928
З нами з: 14.09.13
Подякував: 970 раз.
Подякували: 1954 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:02

Зірки, гроші, ВВП: Вплив музичної культури на економіку.


Тур The Eras американської сенсації Тейлор Свіфт приніс 4.3 мільярди доларів до ВВП США.
Успіх Тейлор Свіфт – не перший приклад, коли представники музичної індустрії мали значний вплив на економіку цілих країн, і не завжди цей вплив був позитивним.

Сьогодні ми в деталях поговоримо, як зірки своїми виступами можуть підняти або навпаки втопити економіку країни.
Приємного перегляду!

00:00 Як світові зірки змінюють економіку країн
00:55 Як Бітлз показали економічний потенціал попмузики
02:22 Як концерти Тейлор Свіфт піднімають ВВП країн
04:57 Як Бейонсе завадила шведській інфляції сповільнитися
05:56 BTS забезпечує економіку Кореї на рівні з Samsung та Hyundai
07:04 Скільки заробляє фестиваль Ґластонбері
09:17 Музична економіка в Україні

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3928
З нами з: 14.09.13
Подякував: 970 раз.
Подякували: 1954 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:38

Українці забирають гроші з банків. Чому так відбувається


У цьому відео Олексій Козирєв, фінансовий експерт, говорить про те, що українці забирають гроші з банків. Чому так відбувається і наскільки це критично?

00:00 Вітання
00:44 В чому причина, що українці забирають гроші з банків
05:59 Що відбувається з депозитами
10:39 Прогноз курсу долара та євро на період з 15 по 21 лютого

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3928
З нами з: 14.09.13
Подякував: 970 раз.
Подякували: 1954 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:30

КРІМ ДОНАТІВ) Куди подіти вільні кошти.


У цьому відео Олексій Козирєв, фінансовий експерт, говорить про:

00:00 Вітання
00:45 Основні напрямки вкладання коштів у воєні часи в Україні
04:53 Нерухомість
06:00 СГ напрямок
06:50 Депозити
07:24 ОВДП
11:27 Долари і євро
12:56 Акції
14:40 Нерухомість за кордоном
15:44 Кріпта
18:01 Прогноз курсу долара та євро на період з 22 по 28 лютого

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3928
З нами з: 14.09.13
Подякував: 970 раз.
Подякували: 1954 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 37383940
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2656)
22.02.2024 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.