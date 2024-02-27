Youtube канал - Finance.ua

У цьому відео Олексій Козирєв, фінансовий експерт, говорить про те, що українці знову оновили рекорд з купівлі валюти. Чи купувати долари на фоні економічної кризи, про яку говорять всі американські експерти?
00:00 Вітання 00:43 Чи купувати долари 04:18 Причини зростання купівді долара в грудні 07:05 Куди інвестувати крім валюти 11:23 Прогноз курсу долара та євро на період з 8 по 14 лютого
Тур The Eras американської сенсації Тейлор Свіфт приніс 4.3 мільярди доларів до ВВП США. Успіх Тейлор Свіфт – не перший приклад, коли представники музичної індустрії мали значний вплив на економіку цілих країн, і не завжди цей вплив був позитивним.
Сьогодні ми в деталях поговоримо, як зірки своїми виступами можуть підняти або навпаки втопити економіку країни. Приємного перегляду!
00:00 Як світові зірки змінюють економіку країн 00:55 Як Бітлз показали економічний потенціал попмузики 02:22 Як концерти Тейлор Свіфт піднімають ВВП країн 04:57 Як Бейонсе завадила шведській інфляції сповільнитися 05:56 BTS забезпечує економіку Кореї на рівні з Samsung та Hyundai 07:04 Скільки заробляє фестиваль Ґластонбері 09:17 Музична економіка в Україні
У цьому відео Олексій Козирєв, фінансовий експерт, говорить про:
00:00 Вітання 00:45 Основні напрямки вкладання коштів у воєні часи в Україні 04:53 Нерухомість 06:00 СГ напрямок 06:50 Депозити 07:24 ОВДП 11:27 Долари і євро 12:56 Акції 14:40 Нерухомість за кордоном 15:44 Кріпта 18:01 Прогноз курсу долара та євро на період з 22 по 28 лютого
00:00 Солодке життя 00:58 Чому людям подобається цукор 02:23 Чому люди їдять так багато цукру 03:42 Історія цукру 08:58 Українські цукрові магнати 12:53 Як цукор потрапив в більшості продуктів? 13:59 Як цукор впливає на здоров'я? 16:02 Вплив цукру на економіку 17:03 Чи треба повністю відмовитися від цукру?