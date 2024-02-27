Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:40

Чи купувати долари на фоні економічної кризи



У цьому відео Олексій Козирєв, фінансовий експерт, говорить про те, що українці знову оновили рекорд з купівлі валюти. Чи купувати долари на фоні економічної кризи, про яку говорять всі американські експерти?

00:00 Вітання
00:43 Чи купувати долари
04:18 Причини зростання купівді долара в грудні
07:05 Куди інвестувати крім валюти
11:23 Прогноз курсу долара та євро на період з 8 по 14 лютого

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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:02

Зірки, гроші, ВВП: Вплив музичної культури на економіку.


Тур The Eras американської сенсації Тейлор Свіфт приніс 4.3 мільярди доларів до ВВП США.
Успіх Тейлор Свіфт – не перший приклад, коли представники музичної індустрії мали значний вплив на економіку цілих країн, і не завжди цей вплив був позитивним.

Сьогодні ми в деталях поговоримо, як зірки своїми виступами можуть підняти або навпаки втопити економіку країни.
Приємного перегляду!

00:00 Як світові зірки змінюють економіку країн
00:55 Як Бітлз показали економічний потенціал попмузики
02:22 Як концерти Тейлор Свіфт піднімають ВВП країн
04:57 Як Бейонсе завадила шведській інфляції сповільнитися
05:56 BTS забезпечує економіку Кореї на рівні з Samsung та Hyundai
07:04 Скільки заробляє фестиваль Ґластонбері
09:17 Музична економіка в Україні

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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:38

Українці забирають гроші з банків. Чому так відбувається


У цьому відео Олексій Козирєв, фінансовий експерт, говорить про те, що українці забирають гроші з банків. Чому так відбувається і наскільки це критично?

00:00 Вітання
00:44 В чому причина, що українці забирають гроші з банків
05:59 Що відбувається з депозитами
10:39 Прогноз курсу долара та євро на період з 15 по 21 лютого

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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:30

КРІМ ДОНАТІВ) Куди подіти вільні кошти.


У цьому відео Олексій Козирєв, фінансовий експерт, говорить про:

00:00 Вітання
00:45 Основні напрямки вкладання коштів у воєні часи в Україні
04:53 Нерухомість
06:00 СГ напрямок
06:50 Депозити
07:24 ОВДП
11:27 Долари і євро
12:56 Акції
14:40 Нерухомість за кордоном
15:44 Кріпта
18:01 Прогноз курсу долара та євро на період з 22 по 28 лютого

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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:19

Як економіки країн та люди сидять на цукровій голці


00:00 Солодке життя
00:58 Чому людям подобається цукор
02:23 Чому люди їдять так багато цукру
03:42 Історія цукру
08:58 Українські цукрові магнати
12:53 Як цукор потрапив в більшості продуктів?
13:59 Як цукор впливає на здоров'я?
16:02 Вплив цукру на економіку
17:03 Чи треба повністю відмовитися від цукру?

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