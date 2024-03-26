Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:29

Скільки заробляють тютюнові компанії та як працює пропаганда



00:00 Вступ
01:03 Скільки українців курять
01:28 Історія цигарки
02:33 Як цигарки стали популярними
03:07 Яку роль грає маркетинг в тютюновій індустрії
03:23 Цигарковий таргетинг на жіночу аудиторію
04:23 Цигарки та лікарська пропаганда
05:21 Цигарки та селебріті
05:37 Цигарки та спорт
05:53 Цигарки та відеоігри
06:04 Епоха електронних цигарок
08:08 Чи є електронні цигарки безпечнішими ніж звичайні
09:02 Скільки заробляють тютюнові компанії в Україні
10:05 Чому тютюнова індустрія ніколи не помре?
12:08 Майбутнє тютюнового ринку

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Ірина_
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