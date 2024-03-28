RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Youtube канал - Finance.ua

Youtube канал - Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:29

Скільки заробляють тютюнові компанії та як працює пропаганда



00:00 Вступ
01:03 Скільки українців курять
01:28 Історія цигарки
02:33 Як цигарки стали популярними
03:07 Яку роль грає маркетинг в тютюновій індустрії
03:23 Цигарковий таргетинг на жіночу аудиторію
04:23 Цигарки та лікарська пропаганда
05:21 Цигарки та селебріті
05:37 Цигарки та спорт
05:53 Цигарки та відеоігри
06:04 Епоха електронних цигарок
08:08 Чи є електронні цигарки безпечнішими ніж звичайні
09:02 Скільки заробляють тютюнові компанії в Україні
10:05 Чому тютюнова індустрія ніколи не помре?
12:08 Майбутнє тютюнового ринку

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4044
З нами з: 14.09.13
Подякував: 983 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 14:17



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 Вітання
01:52 НБУ знову підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму в 39,3430 гривень за долар. Який курсу валют за таких умов чекати у квітні 2024 року?
18:58 Прогноз курсу долара та євро на період з 28 березня по 3 квітня

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4044
З нами з: 14.09.13
Подякував: 983 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 38394041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.