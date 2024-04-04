Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:29

Скільки заробляють тютюнові компанії та як працює пропаганда



00:00 Вступ
01:03 Скільки українців курять
01:28 Історія цигарки
02:33 Як цигарки стали популярними
03:07 Яку роль грає маркетинг в тютюновій індустрії
03:23 Цигарковий таргетинг на жіночу аудиторію
04:23 Цигарки та лікарська пропаганда
05:21 Цигарки та селебріті
05:37 Цигарки та спорт
05:53 Цигарки та відеоігри
06:04 Епоха електронних цигарок
08:08 Чи є електронні цигарки безпечнішими ніж звичайні
09:02 Скільки заробляють тютюнові компанії в Україні
10:05 Чому тютюнова індустрія ніколи не помре?
12:08 Майбутнє тютюнового ринку

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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:17



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 Вітання
01:52 НБУ знову підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму в 39,3430 гривень за долар. Який курсу валют за таких умов чекати у квітні 2024 року?
18:58 Прогноз курсу долара та євро на період з 28 березня по 3 квітня

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Ірина_
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Повідомлень: 4063
З нами з: 14.09.13
Подякував: 984 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 13:13

Іпотека в Україні. «єОселя»



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 Вітання
00:55 Що не так з іпотекою в Україні та як її покращити?
03:55 Обсяги української іпотеки
05:08 Іпотека у світі
06:41 «єОселя»
10:33 Розрахунок на придбання нерухомості за програмою «єОселя»
13:05 Що треба, щоб взяти іпотеку
17:55 Полегшення фінансових обтяжень у надзвичайних обставинах
19:21 Скільки років треба працювати, щоб заробити на квартиру в Києві?
21:40 Прогноз курсу долара та євро на період з 4 по 10 квітня

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Ірина_
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Повідомлень: 4063
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Подякували: 1956 раз.
 
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  #<1 ... 38394041
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