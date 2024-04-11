Youtube канал - Finance.ua

00:00 Вступ
01:03 Скільки українців курять
01:28 Історія цигарки
02:33 Як цигарки стали популярними
03:07 Яку роль грає маркетинг в тютюновій індустрії
03:23 Цигарковий таргетинг на жіночу аудиторію
04:23 Цигарки та лікарська пропаганда
05:21 Цигарки та селебріті
05:37 Цигарки та спорт
05:53 Цигарки та відеоігри
06:04 Епоха електронних цигарок
08:08 Чи є електронні цигарки безпечнішими ніж звичайні
09:02 Скільки заробляють тютюнові компанії в Україні
10:05 Чому тютюнова індустрія ніколи не помре?
12:08 Майбутнє тютюнового ринку