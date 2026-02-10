Youtube канал - Finance.ua

RSS
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 16:31



У блекаути найважливіше - світло, інтернет і зв’язок. У цьому відео розкладаємо по поличках, як облаштувати квартиру під тривалі відключення, щоб не витратити гроші дарма: від бюджетних рішень для ламп і роутера — до системи інвертор + акумулятор від 5 кВт⋅год.

Розберемо:

✅ 3 рівні автономності: бюджетний / середній / “під ключ”
✅ як не “посадити” станцію за 20–30 хвилин і що таке енергодисципліна
✅ чому генератор у квартирі — смертельно небезпечний
✅ чи працюють сонячні панелі взимку і коли вони мають сенс
✅ фінальний чеклист: що порахувати перед покупкою

Таймкоди:
00:00 — вступ: що реально потрібно під час блекауту
00:32 — рівень 1: світло + зв’язок (бюджетно)
03:13 — рівень 2: портативні станції/EcoFlow та аналоги
04:25 — важливо: генератор у квартирі — небезпечно
05:18 — рівень 3: інвертор + акумулятор 5 кВт⋅год+
07:01 — наш партнер Master Change
07:54 — сонячні панелі: міфи, ціни, реальність
09:24 — чеклист перед покупкою

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:00


ТАЙМКОДИ:

00:00 Мінімальна ціна 114 грн і “26 млрд” чорна схема — з чого стартує проблема
04:18 Свіжі дані: 17,8% нелегального ринку тютюну (майже кожна 5-та пачка сіра)
08:36 Війна змінила логістику: чому це “внутрішня проблема” і куди рухається товар
12:07 Схема №1: підпільне виробництво / контрафакт без акцизних марок
12:58 Схема №2: “5% легально — решта в тіні” через прикриття ліцензіями
13:38 Схема №3: duty free / псевдоекспорт, який “не доїжджає”
17:48 Чому підробку складно відрізнити навіть індустрії: акцизні марки й експертиза
18:56 Ознака №1: ціна нижче 114 грн = висока ймовірність нелегального товару
19:23 Ознака №2: попередження не українською / маркування duty free
19:43 Ознака №3: немає фіскального чека = ризик нелегальної операції
22:27 Позитивні практики: взаємодія зі стейкхолдерами, ТСК і профільний комітет
30:35 Інституції й БЕБ: підслідність, інструменти, “бази зразків” продукції
32:47 Електронна акцизна марка: як має працювати контроль через сканування
37:46 Підсумки: що потрібно робити системно, щоб “лупати цю скалу"

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте цікаві відео
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 14:48

Куди ІНВЕСТУВАТИ у 2026: правила, які РЯТУЮТЬ ДЕПОЗИТ



Інвестиції для початківців у 2026 році — це не “вгадай дно”, а стратегія + ризик-менеджмент + холодна голова. У цьому відео розбираємо, чому ринок може бути дуже волатильним, як мислять великі гравці, та що робити, щоб спочатку зберегти капітал, а вже потім примножувати.

Що ти дізнаєшся:

як підходити до вибору активів і не купувати те, чого не розумієш
чому волатильність — норма для молодих ринків і як це враховувати
як працюють цикли, ліквідність та вплив інституційних інвесторів (фонди, ETF)
базові правила портфеля, горизонту інвестування та дисципліни (DCA/усереднення)
найпоширеніші помилки новачків: FOMO, “всі влітають — і я”, надмірний ризик

У відео також згадуємо криптовалютний ринок (Bitcoin, Ethereum, ETF, інституційні гравці, стейблкоїни) — з фокусом на здоровий глузд та безпеку.

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:05



00:00 Чому взимку без тепла це вже “режим виживання”
01:21 Наскільки небезпечний холод для здоров’я
02:10 3 рівні: тепло у квартирі / тепло тіла / безпека
03:05 Рівень 1: робимо “теплу кімнату” і не гріємо всю квартиру
03:55 Вікна, двері, щілини: як зменшити втрати тепла (простими засобами)
04:52 Підлога та текстиль: що реально допомагає утримати тепло
06:14 Рівень 2: одяг шарами, ноги/голова, як не втрачати тепло
07:41 Сон у холоді: ковдри/шари/локальне зігрівання
08:21 Їжа й тепло “зсередини”: гарячі напої та простий рух
09:27 Рівень 3: як додати локальне тепло (свічки/плита) без ілюзій
11:33 Найбільші ризики: чадний газ, пожежі, “народні обігрівачі”
13:15 Психологічний стан і як не панікувати в холоді
14:13 Де зігрітися, якщо вже критично: пункти обігріву/центри незламності

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 14:11


ЗАЗ виробляв доступні автомобілі для мільйонів. На жаль, сьогодні цехи працюють тільки на автобуси, а легкові авто простоюють в музеях. У цьому відео розкажемо повну історію Запорізького автомобільного заводу, що виробляв Запорожець, Таврію, Lanos — машини, які формували цілі покоління. Які рішення підприємства привели завод до злету? Та які помилки коштували йому майбутнього?

Таймкоди
00:33 — Як створили ЗАЗ?
01:05 — Народження «Запорожця»
03:55 — Народні прізвиська машин: горбатий, вухатий, мильниця
04:32 — В якому фільмі показали українське авто?
04:52 — Створення «Таврії»
06:20 — Поява Ланоса на дорогах України
08:18 — Чого навчає історія ЗАЗ сьогодні

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте цікаві відео
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:21



Київські багатоповерхівки перетворилися на холодильники після 4 місяців промерзання.У цьому відео ми розбираємо катастрофічну ситуацію з теплопостачанням Києва після ударів по ТЕЦ. Підготовку до цієї зими програно, але чи встигнемо ми врятувати наступну? Та що треба робити вже зараз?

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:20


Історія цих айтівців починається не в Кремнієвій долині, а в Києві. Поки весь світ обговорює ChatGPT, ми забуваємо, що українці створили одну з найпотужніших ШІ-систем ще задовго до буму нейромереж. Як звичайна система перевірки граматики перетворилася на світового гіганта Grammarly?

Таймкоди:
0:00 — Як український ШІ з’явився задовго до ChatGP?
1:42 — Еволюція бренду Grammarly
2:22 — Як ШІ дбає про нашу граматику, чіткість та тон?
3:53 — Як Grammarly обійшов Microsoft та Google?
7:50 — Світове визнання Grammarly
8:22 — Як засновники Grammarly стали одними з найбагатших людей країни?

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте цікаві відео
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 11:28


Ці події давно вийшли за межі спорту. В чому феномен Супербоулу? Чому мільйони людей дивляться цей матч лише заради реклами? Та хто назавжди змінив найдорожче шоу планети?

00:21 Історія Супербоулу
02:01 Скільки коштує реклама?
02:30 Чому усі дивляться Супербоул?
03:03 Як дорожчала реклама на шоу?
5:55 Як Volvo зекономили на рекламі Супербоул?
07:10 Шоу під час перерви Супербоул
08:05 Як Майкл Джексон зробив революція в Супербоул?
8:26 Дохідність наймасштабнішого шоу планети
9:20 Найцікавіше з Супербоул 2026

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте цікаві відео
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 14:36


Асфальт тане разом зі снігом? Українські дороги знову перетворилися кратери. Щороку одна й та сама картина. Однак чому дорожнє покриття розсипається, ями ростуть щогодини, а СТО переповнені автомобілями з розбитою підвіскою?

00:00 — Чому асфальт зникає разом зі снігом?
00:26 — Ситуація на трасах Київ-Одеса та Київ-Чоп у лютому.
01:12 — Як мороз і волога руйнують «дорожній одяг» зсередини?
02:05 — Чому старі ділянки доріг не витримують навантаження?
05:23 — Скільки грошей виділяють на дороги під час війни?
06:21 — Як зашкодить яма глибиною в 5 см?
06:50 — Поради бувалих. Як захистити диски?
07:05 — Покрокова інструкція: що робити, якщо пошкодили авто в ямі.
08:01 — Головний висновок.

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 15:20


У цьому подкасті Олесь Вареник спілкується з Юрієм Міленіним, інвестиційним радником з команди Brave Capital. Це глибоке занурення в психологію та стратегію багатства. Ви дізнаєтесь, як перейти від хаотичних заощаджень до створення професійної фінансової системи, яка працюватиме десятиліттями. Послухайте, щоб дізнатися як почати інвестувати, якщо у вас є перша тисяча доларів.

0:00 — Вступ. Хто такий фінансовий радник і навіщо він вам?
5:30 — Ринок США та України: Коли у нас з’явиться культура інвестування?
8:45 — Хто такий ідеальний клієнт та з якими запитами приходять підприємці?
12:20 — Особистий портфель Юрія Міленіна: акції, нерухомість та крипта.
15:10 — Ексклюзив: Олесь Вареник про 32% річних на прокаті авто.
18:40 — 7 типів інструментів для ідеального балансу портфеля.
22:15 — Венчурні інвестиції та синдикати: Новий тренд для українців.
26:50 — Як розбагатіти НАЗАВЖДИ! Головні поради для початківців.
31:00 — Майбутнє фінансів: Блокчейн, ШІ та циклічність економіки.
35:45 — Висновок: Як виростити в собі роль інвестора.

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Powered by phpBB.