Youtube канал - Finance.ua

Ринок нерухомості України у 2026 році переживає період, який експерти називають «крахом ілюзій». Покупець більше не живе емоціями чи глянцевими картинками фасадів — тепер усім керує жорстка логіка, прорахунок ризиків та безпекові виклики. Чому звичний економ-клас перетворився на «дискомфорт-клас», а інвестори готові переплачувати тисячі доларів за автономність? У цьому відео власник та СЕО архітектурної компанії Archimatika Дмитро Васильєв та засновник Inzhur REIT Андрій Журжій без прикрас розбирають нові правила гри в українському девелопменті, оцінюють ліквідність житла на роки вперед та аналізують найпривабливіші регіони для вкладення капіталу.
Таймкоди 00:00 — Логіка сучасного покупця нерухомості та зміна пріоритетів 00:08 — Готовність інвесторів переплачувати за безпеку й енергонезалежність 00:16 — Вища ліга девелопменту як дизайн суспільних відносин 00:28 — Найбільш привабливі об'єкти для капіталовкладень на ринку 05:40 — Критерії вибору забудовника та аналіз ризиків 11:15 — Інфраструктура житлових комплексів та додаткові сервіси 16:50 — Вплив військових викликів на сучасне будівництво 22:10 — Заміська нерухомість: котеджні містечка та їх переваги 27:35 — Порівняння первинного та вторинного ринків житла 33:40 — Трансформація ринку нерухомості під потреби клієнтів.
Долар та євро знову дорожчають, змушуючи українців нервово перевіряти табло обмінників. Чи варто зараз терміново скуповувати іноземну валюту, чи, навпаки, ринок незабаром заспокоїться? Які фактори — від сезонних овочів до війни на Близькому Сході та відключень світла — керуватимуть нашими гаманцями цього тижня? У цьому випуску ділимося детальним валютним прогнозом від банкіра Глобус Банку Тараса Лєсового та аналізуємо свіжі світові тренди від Reuters.
Таймкоди 00:00 — Тенденції валютного ринку та курс долара й євро 01:12 — Попит на валюту та обсяги касових операцій 01:50 — Прогноз курсових коливань на початку червня 03:15 — Очікувані цінові коридори для готівкового долара 05:03 — Різниця курсів купівлі та продажу в обмінниках 05:31 — Загальний фінансовий прогноз для населення.
Епоха, коли для торгівлі монетами, акціями Apple та золотом потрібні були чотири різні додатки та повільні банківські перекази, офіційно добігає кінця. Чому межа між традиційними фінансами та новими валютами стрімко зникає? Як штучний інтелект та продукти на кшталт Prime IPO змінюють правила гри для роздрібних інвесторів? Сьогодні у нас в гостях директор з маркетингу криптобіржі Bitget — Ігнасіо Агірре Франко. Ми відверто поговорили про філософію універсальної платформи, запуск секції Trade 5 на базі відомого терміналу MetaTrader 5 та про те, чому загальний обсяг торгів традиційними активами за USDT вже перевалив за 10 мільярдів доларів.
Таймкоди 00:00 — Трансформація криптобірж та торгівля традиційними активами. 00:41 — Чому межа між криптою та традиційними фінансами зникає 05:10 — Інтеграція акцій, золота та ETF в один торговий акаунт 11:15 — Навіщо сучасним криптотрейдерам потрібні захисні активи 16:50 — Як штучний інтелект змінює аналіз ринку й трейдинг 22:10 — Психологія поведінки інвесторів під час ринкових коливань 27:35 — Аналіз та копіювання угод успішних гравців 32:15 — Ризики та переваги використання штучного інтелекту в торгівлі
У 2026 році українці ризикують отримати платіжки за воду, які в кілька разів перевищують реальне споживання. Чому так відбувається, якщо сам тариф залишається незмінним? Уся річ у нових жорстких правилах повірки лічильників. Варто прострочити дедлайн бодай на місяць — і система миттєво переведе вас на застарілі та завищені нормативи. У цьому відео ми детально розберемо, як лічильники води та газу можуть «з’їсти» ваш бюджет, яка офіційна позиція уряду щодо тарифів на електроенергію та як за допомогою простого гаджета легально зменшити рахунки за світло вдвічі.
00:00 — Ризики зростання платіжок за воду через прострочену повірку лічильників 01:05 — Терміни повірки приладів обліку та порівняння нормативів із реальним споживанням 02:20 — Проблема розподілу різниці показників у багатоквартирних будинках 03:06 — Важливість щомісячної передачі показань газових лічильників для Нафтогазу 03:58 — Стабільність тарифів на електроенергію та відсутність планів щодо їх підвищення 04:32 — Способи економії на електриці за допомогою багатозонних лічильників 05:05 — Процедура та документи для встановлення двозонного приладу обліку 05:46 — Перенесення роботи енергомістких приладів на нічний час для зниження витрат
В Україні остаточно завершилася епоха, коли домашній улюбленець міг залишатися непоміченим для держави! Тепер за вигул незареєстрованого собаки господарів офіційно каратимуть гривнею. Раптові вуличні перевірки муніципальними патрулями, які вже активно працюють у Львові та Ужгороді, найближчим часом масштабують на всю країну. Чому наявність підшкірного мікрочіпа, адресника чи міжнародного ветпаспорта не рятує від штрафу? Та як правильно легалізувати собаку чи кота через ЦНАП?
Таймкоди 00:00 — Перевірки спеціальними патрулями реєстрації котів та собак на вулицях. 01:27 — Як підготуватися до візиту в ЦНАП? 02:19 — Перелік необхідних документів для реєстрації улюбленця та розмір держзбору. 03:59 — Статистика реєстрації тварин у Києві та мета створення міської бази даних. 05:20 — Чому облік є обов'язковим для собак, але залишається добровільним для котів? 06:05 — Особливості реєстрації екзотичних тварин, птахів та рептилій у ветеринарних установах. 06:30 — Штрафи за первинне та повторне виявлення незареєстрованої тварини.
Якою буде банківська система України найближчими роками? З одного боку, держава шукає швидкі гроші для бюджету під час війни, з іншого — бізнес та громадяни готуються до нових правил фінансового моніторингу. У цьому випуску віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов розбирає два критично важливі документи 2026 року, які змінять правила гри на фінансовому ринку.
Таймкоди 00:00 – Податок 50% для банків. Коротко про законопроєкт 00:01:18 – Міфи про прибуток і дивіденди банків 00:03:08 – Вплив кредитів на бізнес і населення 00:05:27 – Роль державних банків 00:07:24 – Інвестиційна привабливість ринку 00:08:21 – Тимчасові податки і довіра 00:10:30 – ФОП і фінмоніторинг 00:13:20 – Коли банк запитує документи 00:14:11 – Кого не стосуються обмеження 00:14:37 – Практичні правила роботи ФОП 00:15:10 – Документи для підтвердження операцій 00:16:18 – Логіка фінмоніторингу 00:16:59 – Практичні поради підприємцям
Скільки грошей повинно лежати у вашому гаманці або на банківському рахунку «на чорний день»? Чи існує універсальна сума, яка здатна захистити від фінансових криз у 30, 50 або 70 років? У цьому випуску ми розбираємо аналітичні дані Федеральної резервної системи США та публікації видання The Guardian, щоб дізнатися, скільки насправді накопичують люди в різних вікових групах. Також ми на пальцях пояснимо коли фінансова подушка досягає свого піку, чому економісти радять формувати правильні звички вже з 20 років і як рівень доходів та дисципліна визначають вашу фінансову стабільність.
Таймкоди 00:00 Скільки грошей потрібно мати «на чорний день»? 01:54 Заощадження за віком: від 30 до 70+ років 02:40 Чи існує «норма» накопичень для кожного віку? 04:06 Як почати відкладати навіть із невеликої зарплати? 05:26 Правило 50/30/20 простими словами 06:05 Навіщо страхувати майно та здоров'я? 06:31 Як уникнути імпульсивних онлайн-покупок? 07:16 З чого почати вже сьогодні?