Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Сер 03 чер, 2020 22:30
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Додано: Сер 17 чер, 2020 05:47
Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании
Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:07
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:22
сдам сертификат депозитарной деятельности в аренду
Сдам сертификат по депозитарной деятельности в аренду, срок сертификата по октябрь2021 года. На основное место работы. Тел. 0503630233, Татьяна
Додано: Чет 16 лип, 2020 16:33
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
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