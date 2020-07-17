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Cдам в аренду сертификат

Cдам в аренду сертификат
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:07

Cдам в аренду сертификат директора ломбарда

Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 9
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:22

сдам сертификат депозитарной деятельности в аренду

Сдам сертификат по депозитарной деятельности в аренду, срок сертификата по октябрь2021 года. На основное место работы. Тел. 0503630233, Татьяна
savrantv
 
Повідомлень: 2
З нами з: 25.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:33

Сдам в аренду сертификат КУА

Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 9
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:56

Сдам в аренду сертификат Главного бухгалтера фондового рынка

Сдам в аренду сертификат Главного бухгалтера фондового рынка
Андрей
тел: 096 376 05 70
andrey17
 
Повідомлень: 9
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<12
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