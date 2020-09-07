Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:07
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:22
сдам сертификат депозитарной деятельности в аренду
Сдам сертификат по депозитарной деятельности в аренду, срок сертификата по октябрь2021 года. На основное место работы. Тел. 0503630233, Татьяна
Додано: Чет 16 лип, 2020 16:33
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:56
Сдам в аренду сертификат Главного бухгалтера фондового рынка
Сдам в аренду сертификат Главного бухгалтера фондового рынка
Андрей
тел: 096 376 05 70
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:21
Возьму в аренду сертификат КУА
Возьму в аренду сертификат КУА
096 376 05 70
Андрей
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:06
Возьму в аренду сертификат КУА
Возьму в аренду сертификат на управление активами
0679573327 Марина
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:13
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:06
Re: сертификаты торговца, хранителя в аренду
Возьму в долгосрочную аренду сертификат КУА.
Официальное трудоустройство по основному месту работы или совместительство.
(067)404-97-16
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:21
Здам в оренду сертифікат
Сдам в аренду сертификаты руководителя страховой компании и финансового мониторинга 095-461-05-16 Алена
Додано: Вів 08 вер, 2020 12:49
Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании
Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
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