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сертификаты торговца, хранителя в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:37
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2022 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей
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