сертификаты торговца, хранителя в аренду

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2022 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:36
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2022 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей
Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:38
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ - до 21.06.2021. Будет продлен. По совместительству. В фин учреждении не работаю. Тел. 050 7714171
Додано: Суб 12 вер, 2020 23:25
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Додано: Нед 13 вер, 2020 22:04
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: Вів 22 вер, 2020 22:26
Сдам в аренду сертификат Главного бухгалтера фондового рынка
Сдам в аренду сертификат Главного бухгалтера фондового рынка
Андрей
тел: 096 376 05 70
Додано: Нед 27 вер, 2020 23:24
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
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