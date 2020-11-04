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сертификаты торговца,
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сертификаты торговца, хранителя в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:16

Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ

Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ - до 21.06.2021. Будет продлен. По совместительству. В фин учреждении не работаю. Тел. 050 7714171
OlgaOlga2020
 
Повідомлень: 2
З нами з: 11.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:16

Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ. В профучасниках фондового рынка не работаю. Есть основное место работы (не в профучастнике).
Сертификат действует до марта 2021 года.
098 092-12-39 Елена
Гарри
 
Повідомлень: 319
З нами з: 15.12.11
Подякував: 124 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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  #<123
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