сертификаты торговца, хранителя в аренду

|
|
|
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:16
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ - до 21.06.2021. Будет продлен. По совместительству. В фин учреждении не работаю. Тел. 050 7714171
Додано: Нед 08 лис, 2020 22:52
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
Додано: Пон 09 лис, 2020 09:47
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ. В профучасниках фондового рынка не работаю. Есть основное место работы (не в профучастнике).
Сертификат действует до марта 2021 года.
098 092-12-39 Елена
Додано: Пон 09 лис, 2020 14:05
Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании
Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
Додано: Вів 10 лис, 2020 00:31
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
|