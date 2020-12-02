RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Резюме
/
сертификаты торговца,
хранителя в аренду

сертификаты торговца, хранителя в аренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:11

Сдам в аренду сертификат торговца

Сдам в аренду сертификат ТЦБ, действителен до 23.05.22, Стаж на ФР более 12 лет. По совместительству. Алексей, тел. 0505461963
alexn777
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:54

Сдам в аренду сертификат КУА

Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 17
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91219)
02.12.2020 23:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.