сертификаты торговца, хранителя в аренду

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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:11
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам в аренду сертификат ТЦБ, действителен до 23.05.22, Стаж на ФР более 12 лет. По совместительству. Алексей, тел. 0505461963
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:54
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
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