сертификаты торговца, хранителя в аренду

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу.
Тел: 096-376-05-70
Андрей
|
|
|
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:24
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу.
Тел: 096-376-05-70
Андрей
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:43
Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании
Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
Додано: Пон 18 січ, 2021 10:37
Сдам в аренду сертификат специалиста по управлению активами.
Сдам в аренду сертификат специалиста по управлению активами. Действителен февраля 2022 г. нарушений нет. viber - 066 800 95 31. Трудоустройство - по основному месту работы с трудовой.
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:26
Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Андрей
тел: 096 376 05 70
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:52
Сертификат торговца сдам в аренду
Сдам сертификат торговца в аренду.Стаж 15 лет. Без нарушений. В профучастнике не работаю.
0505305177
Додано: Вів 19 січ, 2021 00:55
Здам в оренду Сертифікат управителя ФФБ
Здам в оренду Сертифікат директора управителя майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю).
Тел: 096-376-05 70
Андрій
Додано: Вів 26 січ, 2021 00:40
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
|