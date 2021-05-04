сертификаты торговца, хранителя в аренду

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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Пон 26 кві, 2021 12:49
сертификат торговца в долгосрочную аренду
Сдам в долгосрочную аренду сертификат торговца, нарушений нет, стаж более 10 лет.
Действителен до 09.2022г. Тел. 097 6317405 Наталья.
Додано: Вів 04 тра, 2021 22:51
Здам в оренду Сертифікат директора управителя ФФБ
Здам в оренду Сертифікат директора управителя майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю).
Тел: 096-376-05 70
Андрій
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