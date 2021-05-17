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сертификаты торговца,
хранителя в аренду

сертификаты торговца, хранителя в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:33

Мечтательный бычок Так звоните!)
andrey17
 
Повідомлень: 10
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:59

andrey17
Написал в личку
Мечтательный бычок
 
Повідомлень: 621
З нами з: 03.10.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 12:49

сертификат торговца в долгосрочную аренду

Сдам в долгосрочную аренду сертификат торговца, нарушений нет, стаж более 10 лет.
Действителен до 09.2022г. Тел. 097 6317405 Наталья.
LNatali
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:51

Здам в оренду Сертифікат директора управителя ФФБ

Здам в оренду Сертифікат директора управителя майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю).
Тел: 096-376-05 70
Андрій
andrey17
 
Повідомлень: 10
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 07:20

Сдам в аренду сертификат торговца

Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
andrey17
 
Повідомлень: 10
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1234
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