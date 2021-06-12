сертификаты торговца, хранителя в аренду

andrey17
Написал в личку
|
|
|
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Пон 26 кві, 2021 12:49
сертификат торговца в долгосрочную аренду
Сдам в долгосрочную аренду сертификат торговца, нарушений нет, стаж более 10 лет.
Действителен до 09.2022г. Тел. 097 6317405 Наталья.
Додано: Вів 18 тра, 2021 07:20
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Додано: Пон 24 тра, 2021 12:42
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Опыт работы на фондовом рынке- 18 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
Додано: Пон 07 чер, 2021 11:13
Сдам в аренду сертификат
Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до 09.23
Стаж на фондовом рынке более 5 лет.
0975027978
Додано: Нед 13 чер, 2021 10:47
Здам в оренду Сертифікат директора управителя ФФБ
Здам в оренду Сертифікат директора управителя майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю).
Тел: 096-376-05 70
Андрій
|