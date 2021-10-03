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сертификаты торговца,
хранителя в аренду

сертификаты торговца, хранителя в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 21:10

Сдам в аренду сертификат торговца

Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
andrey17
 
Повідомлень: 15
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 15:24

Сдам в аренду сертификат торговца

Сдам в аренду сертификат ТЦБ, действителен до 23.05.22, Стаж на ФР более 12 лет. По совместительству. Алексей, тел. 0505461963
alexn777
 
Повідомлень: 3
З нами з: 01.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 19:17

Сдам в аренду сертификат КУА

Сдам в аренду сертификат КУА. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 15
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:41

Сдам сертифікат по депозитарній діяльності

Сдам сертифікат по депозитарній діяльності. Строк дії до 31.05.2022 року. Стаж роботи на ФР 13 років.Тел. 066 183 78 04.Cвітлана
Svet777
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:50

Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка

Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Андрей
тел: 096 376 05 70
andrey17
 
Повідомлень: 15
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<12345
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