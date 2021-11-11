сертификаты торговца, хранителя в аренду

Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Андрей
тел: 096 376 05 70
|
|
|
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Пон 04 жов, 2021 08:50
Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Андрей
тел: 096 376 05 70
Додано: Чет 11 лис, 2021 11:17
Сдам в аренду сертификат Торговца ЦБ
Сдам в аренду сертификат Торговца ЦБ.
На основное место работы.
Срок действия сертификата до 24.09.2023.
Стаж работы на ФР 15 лет.
Тел.: 067 795 79 05
Анна, г. Киев.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:24
Сдам сертификат ТЦБ
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 18 лет.
Тел.: 096 376 05 70
|