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сертификаты торговца,
хранителя в аренду

сертификаты торговца, хранителя в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:50

Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка

Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Андрей
тел: 096 376 05 70
andrey17
 
Повідомлень: 12
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:17

Сдам в аренду сертификат Торговца ЦБ

Сдам в аренду сертификат Торговца ЦБ.
На основное место работы.
Срок действия сертификата до 24.09.2023.
Стаж работы на ФР 15 лет.
Тел.: 067 795 79 05
Анна, г. Киев.
Gruzdeva
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:24

Сдам сертификат ТЦБ

Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 18 лет.
Тел.: 096 376 05 70
andrey17
 
Повідомлень: 12
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<12345
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