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сертификаты торговца,
хранителя в аренду

сертификаты торговца, хранителя в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 16:35

Сдам в аренду сертификат торговца. Действует до конца 2024 г. Опыт работы на фондовом рынке - 18 лет. Не числюсь в проф участниках фондового рынка.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
andrey17
 
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З нами з: 11.05.17
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