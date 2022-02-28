|
|
сертификаты торговца, хранителя в аренду
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Пон 28 лют, 2022 16:35
Сдам в аренду сертификат торговца. Действует до конца 2024 г. Опыт работы на фондовом рынке - 18 лет. Не числюсь в проф участниках фондового рынка.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
-
andrey17
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 11.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор