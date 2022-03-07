сертификаты торговца, хранителя в аренду

Сдам в аренду сертификат торговца. Действует до конца 2024 г. Опыт работы на фондовом рынке - 18 лет. Не числюсь в проф участниках фондового рынка.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Пон 28 лют, 2022 16:35
Сдам в аренду сертификат торговца. Действует до конца 2024 г. Опыт работы на фондовом рынке - 18 лет. Не числюсь в проф участниках фондового рынка.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:40
сертификат по Управлению активами
Сдам в аренду сертификат по Управлению активами
срок действия до 2024 года.
В проф. участнике не числюсь
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