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Скільки українців підтримало
б продаж землі на референдумі

Скільки українців підтримало б продаж землі на референдумі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 19:30

Скільки українців підтримало б продаж землі на референдумі

Пропонуємо до обговорення:
При цьому 13% опитаних заявили, що не брали б участі в такому референдумі, а 10% вагалися з відповіддю.

Дивися повний текст Скільки українців підтримало б продаж землі на референдумі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 19:30

Купа помилок
igor_levurda
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 21:34

В Ирландии и чернозема нет и климат не очень...
KTB
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 22:50

Шо опять танцы с бубном вокруг земли и не надоело ? :) Или словами Высоцкого "Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор, ведь нельзя же год подряд ..." ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 23:51

  KTB написав:В Ирландии и чернозема нет и климат не очень...

Но есть шанс найти лепреконский горшок золота :)
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:22

Поэтому всенародного референдума о продаже земли сельскохозяйственного назначения НЕ БУДЕТ. Решение уже принято и далеко не народом Украины
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:42

74% из тех, кто принял бы участие в голосовании, высказались бы против.
Совпадение? Не думаю
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:58

Re: Скільки українців підтримало б продаж землі на референду

А чого ніхто не виступає проти приватизації Одеського припортового ? Чи там спиртзаводів ? Що там ще приватизувати збираються - і ніхто ніяк не купить вже роками ?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 14:58

Как не странно, но думаю, что цифры очень близки к действительности.
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 15:51

Продавать можно как в Дании или Польше - это хорошо и правильно.Земля может давать работу миллионам украинцев и пополнять бюджет. А можно продать своим и иностранным спекулянтам под монокультуру, СТРОЯ БАНАНОВУЮ РЕСПУБЛИКУ. Нам предложено последнее.....и 10 млн крестьян при этом теряют работу ....это простое убийство села. И куда ломанутся миллионы нищих? Правильно - в города, вечером на улицах грабить, в Польшу, в Россию и тд.... Прикольно будет! :-) Правда в это время хорошо солдат в окопы за 5000 грн набирать.А может для этого и делают? :roll:
И ещё.....А кому какое дело как думают люди? Как Сорос скажет - так и сделают. Да и не Зеленского это дело....его дело - исправно исполнять приказы Белого Хозяина. Прикольно.... :-)
finuser370
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