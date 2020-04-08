При цьому 13% опитаних заявили, що не брали б участі в такому референдумі, а 10% вагалися з відповіддю.
Дивися повний текст Скільки українців підтримало б продаж землі на референдумі.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 19:30
Скільки українців підтримало б продаж землі на референдумі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців підтримало б продаж землі на референдумі.
Додано: Чет 16 кві, 2020 22:50
Шо опять танцы с бубном вокруг земли и не надоело ? Или словами Высоцкого "Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор, ведь нельзя же год подряд ..."
Додано: Чет 16 кві, 2020 23:51
Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:22
Поэтому всенародного референдума о продаже земли сельскохозяйственного назначения НЕ БУДЕТ. Решение уже принято и далеко не народом Украины
Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:42
74% из тех, кто принял бы участие в голосовании, высказались бы против.
Совпадение? Не думаю
Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:58
Re: Скільки українців підтримало б продаж землі на референду
А чого ніхто не виступає проти приватизації Одеського припортового ? Чи там спиртзаводів ? Що там ще приватизувати збираються - і ніхто ніяк не купить вже роками ?
Додано: П'ят 17 кві, 2020 14:58
Как не странно, но думаю, что цифры очень близки к действительности.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 15:51
Продавать можно как в Дании или Польше - это хорошо и правильно.Земля может давать работу миллионам украинцев и пополнять бюджет. А можно продать своим и иностранным спекулянтам под монокультуру, СТРОЯ БАНАНОВУЮ РЕСПУБЛИКУ. Нам предложено последнее.....и 10 млн крестьян при этом теряют работу ....это простое убийство села. И куда ломанутся миллионы нищих? Правильно - в города, вечером на улицах грабить, в Польшу, в Россию и тд.... Прикольно будет! :-) Правда в это время хорошо солдат в окопы за 5000 грн набирать.А может для этого и делают? :roll:
И ещё.....А кому какое дело как думают люди? Как Сорос скажет - так и сделают. Да и не Зеленского это дело....его дело - исправно исполнять приказы Белого Хозяина. Прикольно.... :-)
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