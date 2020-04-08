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Мінімальну допомогу з
безробіття на час карантину...

Мінімальну допомогу з безробіття на час карантину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 19:36

Мінімальну допомогу з безробіття на час карантину...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні на період карантину мінімальний розмір допомоги на випадок безробіття збільшується із 650 гривень до 1000 гривень.

Дивися повний текст Мінімальну допомогу з безробіття на час карантину збільшили до тисячі гривень.
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 19:36

Куда и к кому обращаться если работодатель не платит зарплаты ,работая по договору,отпуск за свой счёт заявление не писала,во время карантина,жить на что?
stazilanatalia
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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