В Україні на період карантину мінімальний розмір допомоги на випадок безробіття збільшується із 650 гривень до 1000 гривень.
Дивися повний текст Мінімальну допомогу з безробіття на час карантину збільшили до тисячі гривень.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 19:36
Мінімальну допомогу з безробіття на час карантину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінімальну допомогу з безробіття на час карантину збільшили до тисячі гривень.
Додано: Чет 16 кві, 2020 19:36
Куда и к кому обращаться если работодатель не платит зарплаты ,работая по договору,отпуск за свой счёт заявление не писала,во время карантина,жить на что?
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