Банки зобов'язані перевіряти платежі клієнтів.
Дивися повний текст Які операції СПД банки вважають підозрілими (інфографіка).
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 00:00
Які операції СПД банки вважають підозрілими (інфографіка)
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Дивися повний текст Які операції СПД банки вважають підозрілими (інфографіка).
Додано: П'ят 17 кві, 2020 00:00
Интересно, зачем СПД (если это предполагается единщик) вообще снимать наличные? Перевёл на себя, как физика, и снимай. Про мониторинг физиков никто ничего не говорил.
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