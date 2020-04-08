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Які операції СПД банки вважають
підозрілими (інфографіка)

Які операції СПД банки вважають підозрілими (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 00:00

Які операції СПД банки вважають підозрілими (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Банки зобов'язані перевіряти платежі клієнтів.

Дивися повний текст Які операції СПД банки вважають підозрілими (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 00:00

Интересно, зачем СПД (если это предполагается единщик) вообще снимать наличные? Перевёл на себя, как физика, и снимай. Про мониторинг физиков никто ничего не говорил.
moveton
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