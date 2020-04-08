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Apple представила новий
бюджетний iPhone (фото, відео)

Apple представила новий бюджетний iPhone (фото, відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 00:28

Apple представила новий бюджетний iPhone (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Apple представила iPhone SE другого покоління. Як і оригінальний iPhone SE, що вийшов в 2016 році, нова модель оснащена процесором A13 Bionic від iPhone 11 в корпусі iPhone 8.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 00:29

Ух ты, ещё и дисплей без "моноброви".
А вот 3.5мм джек есть или нет?
Sanyok77
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