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ОПЕК чекає історичного падіння попиту на нафту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 кві, 2020 03:52
Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році відбудеться найсильніше в історії падіння попиту на нафту - на 6,8 млн барелів на добу, у квітні падіння складе 20 млн барелів на добу.
Дивися повний текст ОПЕК чекає історичного падіння попиту на нафту
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 03:52
Сховища нафти переповнені - чекаємо зниження цін на нафту до
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