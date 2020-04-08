RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ОПЕК чекає історичного
падіння попиту на нафту

ОПЕК чекає історичного падіння попиту на нафту
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 03:52

ОПЕК чекає історичного падіння попиту на нафту

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році відбудеться найсильніше в історії падіння попиту на нафту - на 6,8 млн барелів на добу, у квітні падіння складе 20 млн барелів на добу.

Дивися повний текст ОПЕК чекає історичного падіння попиту на нафту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94722
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 03:52

Сховища нафти переповнені - чекаємо зниження цін на нафту до
galyna0102
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падіння економіки України буде глибшим, ніж в цілому у...
R2 » П'ят 17 кві, 2020 20:04
1 365
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 20:04
svyatoslav_hromyak
МВФ дав прогноз цін на нафту на найближчі два роки
R2 » Чет 16 кві, 2020 10:17
2 231
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 03:50
galyna0102
Якою буде ціна на нафту після угоди країн ОПЕК - думка...
R2 » Вів 14 кві, 2020 17:29
2 366
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 кві, 2020 10:09
igorpraw36

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.