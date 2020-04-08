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Microsoft анонсував
Планетарний комп'ютер (відео)

Microsoft анонсував Планетарний комп'ютер (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 07:46

Microsoft анонсував Планетарний комп'ютер (відео)

Пропонуємо до обговорення:
У січні Microsoft запустила вуглецеву ініціативу, поставивши перед компанією нові цілі щодо зниження викидів вуглецю до кінця цього десятиліття. Хоча COVID-19 з тих пір змінив повсякденне життя майже всіх нас, проблеми стійкості стали не менш актуальними або важливими. Тому компанія оголосила другий крок у зусиллях щодо збереження і захисту біорізноманіття та здоров'я екосистем світу.

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Они создали "Skynet"... ждемс "Судный День" от Монисофта..))
Джон
 
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