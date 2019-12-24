RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Шукаю інвестора

Шукаю інвестора
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:08

Шукаю інвестора

Ищем инвестора для работы на криптовалютной бирже. Наша команда уже нашла и полностью разработала порядок действий на одной из криптовалютных бирж для получения пассивного дохода (аналог депозитного счета в банке). Данная возможность уже была реализована и получены её положительные результаты.
При том, для того, чтобы инвестор имел полное чувство спокойствия и уверенность при инвестировании денежных средств можем предложить следующие условия сотрудничества:
1) Наша команда полностью показывает Вам и рассказывает как настроить систему для получения пассивного дохода.
2) Доход вы получаете на себя, а далее уже переводите нашей команде 50% от чистой прибыли.
Таким образом вы как инвестор защищены от передачи денег сторонним лицам, а мы как команда исследователей - получаем чистую прибыль благодаря своим знаниям и умениям.

Лицам, которые заинтересованы в предложении можем предоставить дополнительные разъяснения, для этого обращайтесь на Telegram аккаунт: @trytradecrypto
makeiteasydear
 
Повідомлень: 2
З нами з: 11.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 19:20

Ищу инвестора, капитал.

Возьму в управление 100 000 $ для торговли фьючерсами на Чикагской бирже. Доходность 20-100%. Риски и максимальная просадка по договоренности. Прибыль 50 на 50 по итогам месяца, недели. Выбор брокера и проч. Условия обсуждаемы. Константин 0956279835
kostyantynbreslavec
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 18:45

Инвестиции в сеть ресторанов "Суши Мастер"

Хотел бы предложить инвестиционный проект AllUnic, где каждый может создать себе пассивный доход.

Суть предложения:

Вы можете купить долю от 5% оборота (объема продаж) ресторанов международной сети “Суши Мастер”, которые находятся в г. Тюмени. Т.е. Ваша доля будет равна сумме Ваших вложений, деленной на сумму лота.

Важно, что Вы не берете на себя риски прибыльности/убыточности ресторанов, т.к. Ваш доход не зависит от расходов на деятельность ресторана.

Ежедневно, уже со следующего дня после совершения сделки, Вам будет начисляться доход, который зависит только от оборота этих ресторанов. Сумма Вашего дохода будет равна Вашей купленной доле лота, умноженной на 5% ежедневного оборота ресторанов.

При стабильном обороте доходность ваших вложений составит 20% годовых. Когда оборот будет расти, как показывает практика предыдущих периодов, то и Ваш доход вырастет, предположительно до 22-25% годовых. При этом стоимость Вашей доли также вырастет, и Вы в будущем сможете продать ее с дополнительным доходом.

О компании:
Компания Суши Мастер основана в 2013 году и на 28 марта 2020 года насчитывала 311 ресторанов японской и паназиатской кухни в 11 странах. Компания строит системный и прозрачный бизнес, входит в состав холдинга Х100 и показывает высокую доходность и надежность бизнес-модели, является самой быстрорастущей международной сетью японских суши-ресторанов в мире. В планах компании открытие более 2000 новых ресторанов по всему миру до середины 2021 года.

Минимальная сумма инвестирования: 100 USD

Презентация: http://invest2.info/presentation/invest.pdf
Ссылка для регистрации: http://1581100636.allunic.com/register
invest2
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:58

Пассивный доход с инвестициями от 100 долларов

invest2
Международный холдинг Х100 запустил уникальную инвестиционную платформу AllUnic, которая даёт возможность частным инвесторам инвестировать в малый бизнес и получать пассивный доход от 20% годовых.

О холдинге:
Холдинг Х100 включает в себя 4 международные компании:
сеть ресторанов «Суши Мастер»
сеть пиццерий «Моно Пицца»
сеть пекарень «Хлебо Полис»
сеть мороженного «Zheka’s ice»
инвестиционная платформа «AllUnic»

Суть предложения:
На платформе AllUnic представлены несколько вариантов инвестирования: покупка оборота ресторанов, открытие ресторанов совместно с другими инвесторами, покупка доли всего холдинга Х100.
Самым оптимальным и понятным предложением является “Покупка оборота ресторанов”. Данный вариант инвестирования позволяет создать актив (свой капитал) и получать пассивный доход ежемесячно.
Сумма инвестиций: от 100 USD.
Доходность: 20% годовых
Срок действия инвестиции: неограниченно
Все рестораны поделены на платформе на ЛОТы, в которых от 1 до 15 работающих ресторанов. Аналогично у каждого ЛОТа есть своя цена. Доля, которую вы приобретаете зависит от суммы инвестиции и стоимости лота.
После покупку лота вы ежедневно будете видеть какой оборот (продажи) у приобретенного лота и будете получать ежедневную доходность, согласно вашей доли от оборота.
Среднегодовая доходность независимо от ЛОТа составляет 20% - она может быть как 18% так и 25%. Перед покупкой ЛОТа обязательно посмотрите историю работы ресторана по Обороту и по Доходности.
Дополнительная возможность заработать:
Платформа AllUnic построена на реферальной системе и вознаграждают всех, кто рекомендует ее конечным партнерам. Поэтому Вы можете получать до 16% с привлеченных партнеров компании.

Если у Вас остались вопросы подключайте в телеграмм-чат:
https://t.me/joinchat/NkaMiRK7Xu9f-hQBa9IVdQ

Зарегистрироваться на платформе и изучить ее:
http://1583915098.allunic.com/register
invest2
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шукаю партнера в бізнес 1, 2
ptah » Вів 24 гру, 2019 17:55
14 111
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 12:22
depotop

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84898)
28.04.2020 17:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.