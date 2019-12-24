Шукаю інвестора

Ищем инвестора для работы на криптовалютной бирже. Наша команда уже нашла и полностью разработала порядок действий на одной из криптовалютных бирж для получения пассивного дохода (аналог депозитного счета в банке). Данная возможность уже была реализована и получены её положительные результаты.
При том, для того, чтобы инвестор имел полное чувство спокойствия и уверенность при инвестировании денежных средств можем предложить следующие условия сотрудничества:
1) Наша команда полностью показывает Вам и рассказывает как настроить систему для получения пассивного дохода.
2) Доход вы получаете на себя, а далее уже переводите нашей команде 50% от чистой прибыли.
Таким образом вы как инвестор защищены от передачи денег сторонним лицам, а мы как команда исследователей - получаем чистую прибыль благодаря своим знаниям и умениям.
Лицам, которые заинтересованы в предложении можем предоставить дополнительные разъяснения, для этого обращайтесь на Telegram аккаунт: @trytradecrypto