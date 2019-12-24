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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

Додано: Сер 11 бер, 2020 23:08 Шукаю інвестора Ищем инвестора для работы на криптовалютной бирже. Наша команда уже нашла и полностью разработала порядок действий на одной из криптовалютных бирж для получения пассивного дохода (аналог депозитного счета в банке). Данная возможность уже была реализована и получены её положительные результаты.

При том, для того, чтобы инвестор имел полное чувство спокойствия и уверенность при инвестировании денежных средств можем предложить следующие условия сотрудничества:

1) Наша команда полностью показывает Вам и рассказывает как настроить систему для получения пассивного дохода.

2) Доход вы получаете на себя, а далее уже переводите нашей команде 50% от чистой прибыли.

Таким образом вы как инвестор защищены от передачи денег сторонним лицам, а мы как команда исследователей - получаем чистую прибыль благодаря своим знаниям и умениям.



Лицам, которые заинтересованы в предложении можем предоставить дополнительные разъяснения, для этого обращайтесь на Telegram аккаунт: @trytradecrypto makeiteasydear Повідомлень: 2 З нами з: 11.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 бер, 2020 19:20 Ищу инвестора, капитал. Возьму в управление 100 000 $ для торговли фьючерсами на Чикагской бирже. Доходность 20-100%. Риски и максимальная просадка по договоренности. Прибыль 50 на 50 по итогам месяца, недели. Выбор брокера и проч. Условия обсуждаемы. Константин 0956279835 kostyantynbreslavec

Повідомлень: 1 З нами з: 19.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 бер, 2020 18:45 Инвестиции в сеть ресторанов "Суши Мастер"



Суть предложения:



Вы можете купить долю от 5% оборота (объема продаж) ресторанов международной сети “Суши Мастер”, которые находятся в г. Тюмени. Т.е. Ваша доля будет равна сумме Ваших вложений, деленной на сумму лота.



Важно, что Вы не берете на себя риски прибыльности/убыточности ресторанов, т.к. Ваш доход не зависит от расходов на деятельность ресторана.



Ежедневно, уже со следующего дня после совершения сделки, Вам будет начисляться доход, который зависит только от оборота этих ресторанов. Сумма Вашего дохода будет равна Вашей купленной доле лота, умноженной на 5% ежедневного оборота ресторанов.



При стабильном обороте доходность ваших вложений составит 20% годовых. Когда оборот будет расти, как показывает практика предыдущих периодов, то и Ваш доход вырастет, предположительно до 22-25% годовых. При этом стоимость Вашей доли также вырастет, и Вы в будущем сможете продать ее с дополнительным доходом.



О компании:

Компания Суши Мастер основана в 2013 году и на 28 марта 2020 года насчитывала 311 ресторанов японской и паназиатской кухни в 11 странах. Компания строит системный и прозрачный бизнес, входит в состав холдинга Х100 и показывает высокую доходность и надежность бизнес-модели, является самой быстрорастущей международной сетью японских суши-ресторанов в мире. В планах компании открытие более 2000 новых ресторанов по всему миру до середины 2021 года.



Минимальная сумма инвестирования: 100 USD



Презентация: http://invest2.info/presentation/invest.pdf

Ссылка для регистрации: http://1581100636.allunic.com/register Хотел бы предложить инвестиционный проект AllUnic, где каждый может создать себе пассивный доход.Вы можете купить долю от 5% оборота (объема продаж) ресторанов международной сети “Суши Мастер”, которые находятся в г. Тюмени. Т.е. Ваша доля будет равна сумме Ваших вложений, деленной на сумму лота.Важно, что Вы не берете на себя риски прибыльности/убыточности ресторанов, т.к. Ваш доход не зависит от расходов на деятельность ресторана.Ежедневно, уже со следующего дня после совершения сделки, Вам будет начисляться доход, который зависит только от оборота этих ресторанов. Сумма Вашего дохода будет равна Вашей купленной доле лота, умноженной на 5% ежедневного оборота ресторанов.При стабильном обороте доходность ваших вложений составит 20% годовых. Когда оборот будет расти, как показывает практика предыдущих периодов, то и Ваш доход вырастет, предположительно до 22-25% годовых. При этом стоимость Вашей доли также вырастет, и Вы в будущем сможете продать ее с дополнительным доходом.Компания Суши Мастер основана в 2013 году и на 28 марта 2020 года насчитывала 311 ресторанов японской и паназиатской кухни в 11 странах. Компания строит системный и прозрачный бизнес, входит в состав холдинга Х100 и показывает высокую доходность и надежность бизнес-модели, является самой быстрорастущей международной сетью японских суши-ресторанов в мире. В планах компании открытие более 2000 новых ресторанов по всему миру до середины 2021 года.100 USDПрезентация:Ссылка для регистрации: invest2 Повідомлень: 2 З нами з: 23.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 16:58 Пассивный доход с инвестициями от 100 долларов invest2

Международный холдинг Х100 запустил уникальную инвестиционную платформу AllUnic, которая даёт возможность частным инвесторам инвестировать в малый бизнес и получать пассивный доход от 20% годовых.



О холдинге:

Холдинг Х100 включает в себя 4 международные компании:

сеть ресторанов «Суши Мастер»

сеть пиццерий «Моно Пицца»

сеть пекарень «Хлебо Полис»

сеть мороженного «Zheka’s ice»

инвестиционная платформа «AllUnic»



Суть предложения:

На платформе AllUnic представлены несколько вариантов инвестирования: покупка оборота ресторанов, открытие ресторанов совместно с другими инвесторами, покупка доли всего холдинга Х100.

Самым оптимальным и понятным предложением является “Покупка оборота ресторанов”. Данный вариант инвестирования позволяет создать актив (свой капитал) и получать пассивный доход ежемесячно.

Сумма инвестиций: от 100 USD.

Доходность: 20% годовых

Срок действия инвестиции: неограниченно

Все рестораны поделены на платформе на ЛОТы, в которых от 1 до 15 работающих ресторанов. Аналогично у каждого ЛОТа есть своя цена. Доля, которую вы приобретаете зависит от суммы инвестиции и стоимости лота.

После покупку лота вы ежедневно будете видеть какой оборот (продажи) у приобретенного лота и будете получать ежедневную доходность, согласно вашей доли от оборота.

Среднегодовая доходность независимо от ЛОТа составляет 20% - она может быть как 18% так и 25%. Перед покупкой ЛОТа обязательно посмотрите историю работы ресторана по Обороту и по Доходности.

Дополнительная возможность заработать:

Платформа AllUnic построена на реферальной системе и вознаграждают всех, кто рекомендует ее конечным партнерам. Поэтому Вы можете получать до 16% с привлеченных партнеров компании.



Если у Вас остались вопросы подключайте в телеграмм-чат:

https://t.me/joinchat/NkaMiRK7Xu9f-hQBa9IVdQ



Зарегистрироваться на платформе и изучить ее:

http://1583915098.allunic.com/register Международный холдинг Х100 запустил уникальную инвестиционную платформу AllUnic, которая даёт возможность частным инвесторам инвестировать в малый бизнес и получать пассивный доход от 20% годовых.О холдинге:Холдинг Х100 включает в себя 4 международные компании:сеть ресторанов «Суши Мастер»сеть пиццерий «Моно Пицца»сеть пекарень «Хлебо Полис»сеть мороженного «Zheka’s ice»инвестиционная платформа «AllUnic»Суть предложения:На платформе AllUnic представлены несколько вариантов инвестирования: покупка оборота ресторанов, открытие ресторанов совместно с другими инвесторами, покупка доли всего холдинга Х100.Самым оптимальным и понятным предложением является “Покупка оборота ресторанов”. Данный вариант инвестирования позволяет создать актив (свой капитал) и получать пассивный доход ежемесячно.Сумма инвестиций: от 100 USD.Доходность: 20% годовыхСрок действия инвестиции: неограниченноВсе рестораны поделены на платформе на ЛОТы, в которых от 1 до 15 работающих ресторанов. Аналогично у каждого ЛОТа есть своя цена. Доля, которую вы приобретаете зависит от суммы инвестиции и стоимости лота.После покупку лота вы ежедневно будете видеть какой оборот (продажи) у приобретенного лота и будете получать ежедневную доходность, согласно вашей доли от оборота.Среднегодовая доходность независимо от ЛОТа составляет 20% - она может быть как 18% так и 25%. Перед покупкой ЛОТа обязательно посмотрите историю работы ресторана по Обороту и по Доходности.Дополнительная возможность заработать:Платформа AllUnic построена на реферальной системе и вознаграждают всех, кто рекомендует ее конечным партнерам. Поэтому Вы можете получать до 16% с привлеченных партнеров компании.Если у Вас остались вопросы подключайте в телеграмм-чат:Зарегистрироваться на платформе и изучить ее: invest2 Повідомлень: 2 З нами з: 23.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ptah » Вів 24 гру, 2019 17:55 14 111

depotop Чет 12 бер, 2020 12:22