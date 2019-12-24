Шукаю інвестора

Ищем инвестора для работы на криптовалютной бирже. Наша команда уже нашла и полностью разработала порядок действий на одной из криптовалютных бирж для получения пассивного дохода (аналог депозитного счета в банке). Данная возможность уже была реализована и получены её положительные результаты. При том, для того, чтобы инвестор имел полное чувство спокойствия и уверенность при инвестировании денежных средств можем предложить следующие условия сотрудничества: 1) Наша команда полностью показывает Вам и рассказывает как настроить систему для получения пассивного дохода. 2) Доход вы получаете на себя, а далее уже переводите нашей команде 50% от чистой прибыли. Таким образом вы как инвестор защищены от передачи денег сторонним лицам, а мы как команда исследователей - получаем чистую прибыль благодаря своим знаниям и умениям.
Лицам, которые заинтересованы в предложении можем предоставить дополнительные разъяснения, для этого обращайтесь на Telegram аккаунт: @trytradecrypto
Возьму в управление 100 000 $ для торговли фьючерсами на Чикагской бирже. Доходность 20-100%. Риски и максимальная просадка по договоренности. Прибыль 50 на 50 по итогам месяца, недели. Выбор брокера и проч. Условия обсуждаемы. Константин 0956279835
Хотел бы предложить инвестиционный проект AllUnic, где каждый может создать себе пассивный доход.
Суть предложения:
Вы можете купить долю от 5% оборота (объема продаж) ресторанов международной сети “Суши Мастер”, которые находятся в г. Тюмени. Т.е. Ваша доля будет равна сумме Ваших вложений, деленной на сумму лота.
Важно, что Вы не берете на себя риски прибыльности/убыточности ресторанов, т.к. Ваш доход не зависит от расходов на деятельность ресторана.
Ежедневно, уже со следующего дня после совершения сделки, Вам будет начисляться доход, который зависит только от оборота этих ресторанов. Сумма Вашего дохода будет равна Вашей купленной доле лота, умноженной на 5% ежедневного оборота ресторанов.
При стабильном обороте доходность ваших вложений составит 20% годовых. Когда оборот будет расти, как показывает практика предыдущих периодов, то и Ваш доход вырастет, предположительно до 22-25% годовых. При этом стоимость Вашей доли также вырастет, и Вы в будущем сможете продать ее с дополнительным доходом.
О компании: Компания Суши Мастер основана в 2013 году и на 28 марта 2020 года насчитывала 311 ресторанов японской и паназиатской кухни в 11 странах. Компания строит системный и прозрачный бизнес, входит в состав холдинга Х100 и показывает высокую доходность и надежность бизнес-модели, является самой быстрорастущей международной сетью японских суши-ресторанов в мире. В планах компании открытие более 2000 новых ресторанов по всему миру до середины 2021 года.
invest2 Международный холдинг Х100 запустил уникальную инвестиционную платформу AllUnic, которая даёт возможность частным инвесторам инвестировать в малый бизнес и получать пассивный доход от 20% годовых.
О холдинге: Холдинг Х100 включает в себя 4 международные компании: сеть ресторанов «Суши Мастер» сеть пиццерий «Моно Пицца» сеть пекарень «Хлебо Полис» сеть мороженного «Zheka’s ice» инвестиционная платформа «AllUnic»
Суть предложения: На платформе AllUnic представлены несколько вариантов инвестирования: покупка оборота ресторанов, открытие ресторанов совместно с другими инвесторами, покупка доли всего холдинга Х100. Самым оптимальным и понятным предложением является “Покупка оборота ресторанов”. Данный вариант инвестирования позволяет создать актив (свой капитал) и получать пассивный доход ежемесячно. Сумма инвестиций: от 100 USD. Доходность: 20% годовых Срок действия инвестиции: неограниченно Все рестораны поделены на платформе на ЛОТы, в которых от 1 до 15 работающих ресторанов. Аналогично у каждого ЛОТа есть своя цена. Доля, которую вы приобретаете зависит от суммы инвестиции и стоимости лота. После покупку лота вы ежедневно будете видеть какой оборот (продажи) у приобретенного лота и будете получать ежедневную доходность, согласно вашей доли от оборота. Среднегодовая доходность независимо от ЛОТа составляет 20% - она может быть как 18% так и 25%. Перед покупкой ЛОТа обязательно посмотрите историю работы ресторана по Обороту и по Доходности. Дополнительная возможность заработать: Платформа AllUnic построена на реферальной системе и вознаграждают всех, кто рекомендует ее конечным партнерам. Поэтому Вы можете получать до 16% с привлеченных партнеров компании.
В действующий it проект (маркетплейс) http://sellpax.com требуются инвестиции для монетизации проекта. В сложившейся ситуации в мире и грядущим кризисом проект становится повышено востребованным.
Сервисом уже пользуются более 35000 предпринимателей, компаний. Приглашаем и других предпринимателей.
Самым популярным действием является размещение своих товаров и услуг в каталогах, а также использования конструктора для создания адаптивных интернет-магазинов. Пример http://avis.sellpax.com.
У сервиса есть ряд ключевых преимуществ над подобными маркетплейсами. При личном общении вся информация.
Планируем начинать монетизировать сервис, для этого требуется доработать функционал монетизации, косметические работы и парсер, который вовлечет в сервис ещё около 4-5 млн компаний. Частично работу рад sellpax уже начали.
Необходимая сумма инвестиций 24000 евро за 20% в уставном фонде. Срок возврата инвестиций 4-6 месяцев с момента инвестиций. Чистый доход проекта от $550k/год. Есть возможность инвестиции от 1300 евро за каждый 1% в проекте, максимум до 50%. (Индивидуальный просчет чистой прибыли по запросу в личку)
По запросу предоставлю бизнес модель, экономику и презентацию.
Также у меня есть ряд других стартапов, особенно актуальных в сложившийся кризисной ситуации, при заинтересованности готов предоставить необходимую информацию.
Есть разработанная и запущенная (в UA) криптовалютная биржа. Пока рекламы не давали. Есть небольшая активность обменок которые работают через биржу.
Возможности: - Подключены основные криптовалюты: btc, ltc, eth, bsv, bch, xmr, erc-20 токены - Подключен прием платежей с карты (2 разных процессинга) - Есть встроенный мерчант аккаунт ( прием платежей, когда биржа выступает процессингом, как paypal например ). Есть плагины под основные CMS. - Есть маржиналка. (нету ликвидности пока для ее включения). - Реализована поддержка landing/funding ( дать деньги в пользование для маржиналки под % ). Такое есть только у больших бирж типа bitfinex, ... - Есть все типы ордеров. limit, market, stop limit, stop market, stop trailing, conditional. Опции hidden, fill or kill, post only, fix total, market order max price, .... - Подключен бот в телеграм. - Биржа прямо из интерфейса может создавать пользовательские ERC20 токены и создавать private user market (пока в dev). - Работаем над фьючерсами. Пока только SWAP торговля. - Рефералка, бонусная программа, двухфакторка ... все это есть.
Из крутых нюансов: - Биржа создавалась для продажи так называемых white-label (то есть движек можно запускать под разными интерфейсами). - Есть мульти-язычность и все адаптивно работает в браузерах на мобильниках. - Есть свой агрегатор ликвидности. Ордера в синке могут закрываться на других биржах (bitfinex, binance, ...). Так кстати начинал bitfinex. - Мерчант аккаунт позволяет иметь множество магазинов, делать дизайн инвойса и выставлять их через web и/или API. - Есть полноценное API для торговли. Websocket и REST.
На чем можно зарабатывать: - Комиссии от торговых операций. - На комиссиях при приеме платажей для интернет магазинов. - На комиссиях при вводе-выводе крипты и фиата. - От продажи движка целиком. - Продажа white label (аренда). (от клиента нужен только домен, логотип brand name, ...). - Листинг токенов и/или валют. (ICO / IEO) - Подключение фиантых шлюзов (локальных для страны в которой делаем запуск). - Стейкинг валют. - Pay-wall и микро платежи (в планах на разработку).
Что нужно: - Финансирование для дальнейшей разработки. На сейчас разработка ведется своими силами и финансами на протяжении почти 2,5 года. - Реклама для привлечения трейдеров / пользователей, интернет магазинов. - Поиск Клиентов. Биржу можно запускать (продавать) регионально. Например запуск локальной биржи в Польше.
Для заинтересованных: Ссылки на все по запросу. Тут рекламировать не буду.
Что готовы предложить: - Инвесторам: долевое участие - Продавцам : % от продаж и/или арендной платы. - Людям с связями : договоримся)
Привет, мы уже более 5 лет строим онлайн магазин секонд/аутлет одежды в Чехии. Основная фишка - супер низкие цены, на одной единице зарабатываем в среднем 1 евро, клиенты фигеют и несмотря на низкий ассортимент мониторят нас каждый день. Их у нас более 20 тысяч, около 30% - постоянные. Мы что называется полностью бутстрап семейный бизнес - все построили сами, от логотипа и кода до фотосетов и системы учета работников.
До этого более 15 лет занимались одеждой в оффлайне, опыт огромный, знаем всех игроков, поставщиков и все подводные камни. Зачем нужны деньги? Главным образом чтобы нарастить ассортимент - наша основная проблема сейчас это нехватка оборотных средств - склад построен, продажи отлажены, сейчас настало время закинуть "дрова в топку" т.е. расширить сток. Мы перепробовали много разных примочек типа онлайн примерок, различных кастомных оповещений и различных вариантов аукциона но ничто не работает так эффективно как низкие цены В будущем нацелены на автоматизацию всего того что еще не автоматизированно, т.е. продолжать и дальше резать операционные косты, задача максимум - сделать почти полностью автоматический процессинг и сортировку товара. Также планируем экспансию в другие страны и на смежные рынки, наше основное преимущество перед конкурентами - операционная стоимость бизнеса, мы делаем все дешевле конкурентов.
Возможные вопросы: "Почему не возьмете в банке кредит" - уже взяли все возможные, на кешфлоу/сток денег банки не дают. "Если работаете 5 лет так уже должны были сами заработать" - наш бизнес крайне низко маржинальный а среда весьма конкурентная, все это время мы реинвестируем 100% свободных денег но рост получается слишком медленным. "Почему не возьмете деньги у местных" - мы широко раскидываем сети и ищем у местных тоже, мы сами русско говорящие и поэтому нам проще искать на русскоязычных рынках. У фондов деньги брать не хотим т.к. они будут диктовать условия ведения развития и мы практически уверены что это загубит бизнес.
В целом сейчас мы неспешно ищем партнера кто хочет "запарковать" 100к-1кк евро с доходностью ~200% за 3 года. Готовы встретить и устроить в Чехии, показать склад, угостить местным пивом
Отличный вариант для тех кто хочет иметь "запасной аэродром" в европе с надежным бизнесом, поможем с оформлением и документами. Если интересно - пишите на ruslandl@seznam.cz, расскажем подробнее.
Здравствуйте. Ищу инвесторов и партнеров для развития бизнеса по оптовой и розничной продаже бензина и дизельного топлива.
Суть бизнеса: имеется свои 2 мини АЗС (одна бензин А92\95 и дизель, вторая сугубо дизель, в сентябре планирую еще одну АЗС, пока сугубо под пропан) через, которые осуществляется розничная продажа топлива. Так же поставляю оптом ГСМ на предприятия (аграрные, несколько заводов и коммунальных предприятий). Есть куда серьезно развивается: как открывать новые мини АЗС (создавать сеть), так и наращивать оборот в оптовых продажах, есть возможность выйти на снабжение подразделений "Наша Ряба" в Черкасской и Харьковской области, Обуховская фабрика туалетной бумаги и др. Топливо качественное и импортное (белорусское), беру напрямую у прямого экспортера на ж\д узле в Коростене.
Принимаем инвестиции от 25 000 грн, с возвратом в конце срока действия договора суммы вложений, на минимальный срок от 6 месяцев. Суммы и прибыль: от 25 тыс грн до 120 тыс грн = прибыль инвестора 4.8%\мес, от 120 тыс грн до 500 тыс грн = прибыль инвестора 5.35%\мес. Сумму более 500 тыс грн, за один раз не сможем осилить, так как розничная сеть пока не большая. Вклады в грн используются для розничной продажи топлива.
Вклады в валюте: от 10 тыс долл до 150 тыс долл = прибыль инвестора 5.12%\мес в долл США. Вклады будут использованы для оптовой реализации топлива, под контракты учётом валютных рисков от имени прямого экспортёра.
Партнерство: от 45 тыс долл США. Партнеры нужны обязательно с прямым участием в бизнесе и принимать участие в его развитии (или управляющий от партнера). Предоставим услуги для инвесторов, которые хотят самостоятельно управлять бизнесом: АЗС под ключ любой сложности и масштаба в нормальных, "проходных" местах под разные бюджеты (от мини до больших стационарных АЗС, с\без кафе\магазин, разработка мобильных приложений, внедрение дисконтной системы для потребителей, обслуживание оборудование, доставка и мониторинг количества\качества топлива)
Так же приглашаем к сотрудничеству малый и средний бизнес. Если Вам нужен ГСМ для собственных нужд: можем предоставить мини АЗС не коммерческого использования (до 9 тонн) в аренду по самой низкой цене в Украине, своевременную поставку качественного топлива и обслуживание оборудования. Это Вам позволит экономить до 20% на топливных затратах, и не заправляться на сторонних АЗС
Компания "Likar Online" - сервис по оказанию онлайн медицинских консультаций. Сервис выполнен в виде мобильного приложения, где клиенты за фиксированную плату могут получить консультацию с реальным практикующим врачом в любое время в любом месте. Проблема Неэффективная и не комфортная система здравоохранения, возможность использовать телемедицину для увеличения эффективности оказания медицинских услуг, улучшить сервис для пациентов. Альтернатива - поиск по симптомам в интернете (различные форумы и т.д.), но наш сервис даёт возможность пообщаться с реальным практикующим специалистом, не выходя из дома. Преимущества Online сервис медицинских консультаций имеет следующее ценностное предложение для клиентов: + Вы всегда на связи с дежурным или Вашим лечащим врачом + Консультация врача в один клик (аудио, видео, чат) + Соблюдение всех стандартов ведения консультации (сбор анамнеза, консультация, заключение) + Удобное и простое в использовании приложение + Прямой приём врачей + При необходимости Вы можете узнать экспертное мнение на поставленный диагноз и назначенное лечение + Наличие детского педиатра Текущее состояние Сервис полностью рабочий, приложение разработано, врачи входят в штат. Проведена рекламная кампания. На сегодня в компанию было инвестировано порядка 130 000$. Организационно-правовая форма собственности: Общество с ограниченной отвественностью Имеется право собственности на программное обеспечение, а так же торговая марка. Бизнес-модель Фиксированная стоимость за консультацию. Прибыль зависит от количества консультаций (количества проданных услуг). Модель монетизации Оплата клиентом одной консультации через веб банкинг. Рынок На сегодняшний день подобные сервисы по всему миру стремительно развиваются, что подтверждается мировым трендом развития телемедицины. Рост количества клиентов в месяц составляет 240% при минимальной рекламе. Целевая аудитория - всё население от 24 до 60 лет. Размер рынка в Украине ~ 33 млн. клиентов (количество задекларированных пациентов). Потенциал рынка 191 млн. дол. Система сбыта Основным каналом сбыта является продвижение в социальных сетях (Facebook, Instagram, Google). Сумма требуемых инвестиций: $350 000. Показатели эффективности инвестиционного проекта IRR - 37% NPV - 8 082 165$ PI - 230% PP - 2-5 лет Контакты Алексей Тисленко - CEO - tysla5674@gmail.com +380939058126 1likaronline@gmail.com
Инвестируйте в солнечную энергетику для пассивного дохода 12% годовых в евро!
Занимаясь проектированием и строительством частных и промышленных солнечных станций, мы создаем инвестиционную привлекательность альтернативных источников энергии и способствуем развитию отрасли, являясь новатором во многих проектах Украины и за ее пределами. (За 5 лет компания Eco-Sun Technology построила более 280 объектов генерации).
Поскольку этот рынок активно развивается, но не у каждого есть свободный участок земли и полная сумма для строительства собственной станции, мы создаем абсолютно новое решение для местных и зарубежных инвесторов: КОЛЛЕКТИВНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСТНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, где ставка по “зеленому тарифу” выше, чем у промышленных объектов.
Финансирование выплат гарантировано государством, а именно “зеленым тарифом” для частных домовладений. Законом Украины 2755-VIII от 11.07.19 об изменениях в ст. 9-1 закона “Об альтернативных источниках энергии” предусмотрены выплаты частным домовладениям в первую очередь (а не промышленным объектам генерации). Программа развития альтернативной энергетики в Украине еще и прописана в меморандуме с Евросоюзом, таким образом, ЕС контролирует и гарантирует выплаты всем, кто построил станцию.
Зеленый тариф - государственная программа, которая позволяет продавать электроэнергию из домашних солнечных станций по 16 евроцентов за каждый кВт/час.
Средства выплачиваются ежемесячно любым удобным способом за вычетом налога на прибыль.
Станьте совладельцем солнечной электростанции, инвестировав от 1200$
Коллективное инвестирование в солнечные станции доступно путем организации кооператива с собственным паевым фондом.
Объем инвестиций равен количеству приобретенных паев кооператива частными или корпоративными инвесторами: количество паев ограничивается только общей суммарной мощностью солнечных станций в проекте. Все станции регистрируются в общей системе онлайн мониторинга, где каждый инвестор может видеть всю выработку электроэнергии за любой период времени.
Капитализация пая: 1200$ = 1 пай = 1 кВт мощности станции 1 кВт мощности вырабатывает 1170 кВт/год ставка по “зеленому тарифу” 0,16 евро 1170 * 0,16 = 187 евро/год минус 20% налоги и 20% комиссия компании по управлению активами = 120 евро, что по курсу EUR/USD = 140$
Таким образом, инвестор получает 140$ чистого годового дохода с каждого пая. Стоимость пая зависит от объема инвестиций.
Инвестор может выбрать 2 направления роста своих вложений: - прибыль от продажи электроэнергии с каждого пая; - фиксированная прибыль 12% годовых.
7 ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЧАСТНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ СТАНЦИИ: 1. Безопасный актив в перспективной отрасли. Большинство стран мира активно увеличивают долю электроэнергии в общем энергобалансе, полученную из альтернативных источников. 2.Быстрее денежный поток, чем от инвестиций в недвижимость. Получаете прибыль уже с первого месяца. Экономите время на поиск, покупку, сдачу объекта в эксплуатацию и ремонт. 3. Больше прибыль, чем у промышленных солнечных станций. Государство покупает электроэнергию по зеленому тарифу у частных станций по 0,16 евро за каждый кВт/час, у промышленных 0,11 евро за кВт/час. 4. Возможность стать единственным собственником на выгодных условиях. Инвестор может выкупить все паи и получить индивидуальные условия обслуживания и более высокий процент прибыли. 5. Гарантийное обеспечение и прозрачная капитализация. Каждая станция в проекте - реальный актив, выработку эл.энергии которой и доходность отображает система мониторинга. 6. Два варианта инвестиций с гарантированной прибылью. Инвестор может выбрать одну из схем: получать ежемесячные выплаты с фиксированным % годовых в валюте или от капитализации фонда (зависит от объема произведенной и проданной электроэнергии). 7. Регулярные отчеты и выплаты обслуживающего кооператива. Средства начисляются ежемесячно на расчетный счет инвестора. Доступ к онлайн-мониторингу дает возможность каждому инвестору следить за доходностью своих вложений в реальном времени.