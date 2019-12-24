Шукаю інвестора

Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:08

Инвестируйте в солнечную энергетику для пассивного дохода 12% годовых в евро!

Занимаясь проектированием и строительством частных и промышленных солнечных станций,мы создаем инвестиционную привлекательность альтернативных источников энергии и способствуем развитию отрасли, являясь новатором во многих проектах Украины и за ее пределами. (За 5 лет компания Eco-Sun Technology построила более 280 объектов генерации).Поскольку этот рынок активно развивается, но не у каждого есть свободный участок земли и полная сумма для строительства собственной станции, мы создаем абсолютно новое решение для местных и зарубежных инвесторов: КОЛЛЕКТИВНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСТНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, где ставка по “зеленому тарифу” выше, чем у промышленных объектов.Финансирование выплат гарантировано государством, а именно “зеленым тарифом” для частных домовладений.Законом Украины 2755-VIII от 11.07.19 об изменениях в ст. 9-1 закона “Об альтернативных источниках энергии” предусмотрены выплаты частным домовладениям в первую очередь (а не промышленным объектам генерации). Программа развития альтернативной энергетики в Украине еще и прописана в меморандуме с Евросоюзом, таким образом, ЕС контролирует и гарантирует выплаты всем, кто построил станцию.Зеленый тариф - государственная программа, которая позволяет продавать электроэнергию из домашних солнечных станций по 16 евроцентов за каждый кВт/час.Средства выплачиваются ежемесячно любым удобным способом за вычетом налога на прибыль.Станьте совладельцем солнечной электростанции, инвестировав от 1200$Коллективное инвестирование в солнечные станции доступно путем организации кооператива с собственным паевым фондом.Объем инвестиций равен количеству приобретенных паев кооператива частными или корпоративными инвесторами: количество паев ограничивается только общей суммарной мощностью солнечных станций в проекте. Все станции регистрируются в общей системе онлайн мониторинга, где каждый инвестор может видеть всю выработку электроэнергии за любой период времени.Капитализация пая:1200$ = 1 пай = 1 кВт мощности станции1 кВт мощности вырабатывает 1170 кВт/годставка по “зеленому тарифу” 0,16 евро1170 * 0,16 = 187 евро/годминус 20% налоги и 20% комиссия компании по управлению активами = 120 евро, что по курсу EUR/USD = 140$Таким образом, инвестор получает 140$ чистого годового дохода с каждого пая. Стоимость пая зависит от объема инвестиций.Инвестор может выбрать 2 направления роста своих вложений:- прибыль от продажи электроэнергии с каждого пая;- фиксированная прибыль 12% годовых.1.Большинство стран мира активно увеличивают долю электроэнергии в общем энергобалансе, полученную из альтернативных источников.2.Получаете прибыль уже с первого месяца. Экономите время на поиск, покупку, сдачу объекта в эксплуатацию и ремонт.3.Государство покупает электроэнергию по зеленому тарифу у частных станций по 0,16 евро за каждый кВт/час, у промышленных 0,11 евро за кВт/час.4.Инвестор может выкупить все паи и получить индивидуальные условия обслуживания и более высокий процент прибыли.5.Каждая станция в проекте - реальный актив, выработку эл.энергии которой и доходность отображает система мониторинга.6.Инвестор может выбрать одну из схем: получать ежемесячные выплаты с фиксированным % годовых в валюте или от капитализации фонда (зависит от объема произведенной и проданной электроэнергии).7.Средства начисляются ежемесячно на расчетный счет инвестора. Доступ к онлайн-мониторингу дает возможность каждому инвестору следить за доходностью своих вложений в реальном времени.