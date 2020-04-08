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Гетманцев назвав терміни
отримання першого траншу від МВФ

Гетманцев назвав терміни отримання першого траншу від МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:15

Гетманцев назвав терміни отримання першого траншу від МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Перший транш буде до 2 млрд доларів.

Дивися повний текст Гетманцев назвав терміни отримання першого траншу від МВФ.
R2
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Жизнь совсем не хороша. если траншев не шиша!
horseman_k70
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- в “Слуге народа” рассказали, как будут бороться с “правочным терроризмом” в Раде -
Бороться с самим собой?
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