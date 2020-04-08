Перший транш буде до 2 млрд доларів.
Дивися повний текст Гетманцев назвав терміни отримання першого траншу від МВФ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:15
Гетманцев назвав терміни отримання першого траншу від МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев назвав терміни отримання першого траншу від МВФ.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:36
- в “Слуге народа” рассказали, как будут бороться с “правочным терроризмом” в Раде -
Бороться с самим собой?
|