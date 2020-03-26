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Вчителі не отримають обіцяну
виплату у розмірі 21 тис. грн

Вчителі не отримають обіцяну виплату у розмірі 21 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:56

Вчителі не отримають обіцяну виплату у розмірі 21 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
Молоді вчителі цього року не отримають додаткових виплат. Йдеться про одноразову допомогу в розмірі 21 тисячі гривень.

Дивися повний текст Вчителі не отримають обіцяну виплату у розмірі 21 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:56

не виправдовуйтесь, не треба. вони все зрозуміють - не ви такі, життя таке
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:25

Кто бы мог подумать?!
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:33

Це була красива нагода прокачати економіку після падіння.
Тепер ці гроші одержать олігархи як фінансування якого-небудь БУМ-БРЄД-ДОЛБОСТРОЯ.
А що тут дивуватись як долбодятли всім заправляють.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:15

Re: Вчителі не отримають обіцяну виплату у розмірі 21 тис. г

а чому немає виплати молодим сантехнікам, молодим двірникам?
не розумію я такої благодійності з бюджету.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:25

как неожиданно, зе-влада снова прокидала с обещаниями. Никогда такого не было и вот опять
dis0rder
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:34

  unicdima написав:а чому немає виплати молодим сантехнікам, молодим двірникам?
не розумію я такої благодійності з бюджету.

Потому что молодой сантехник и дворник не сделает из вашего ребенка долбодятла.
Вы бы видели что сейчас в школах твориться.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 16:29

А чим су..а адміністрація така особлива, щотільки їм і вділили. Одним те, що було закладено в бюджеті відібрали, а інші -- особлива каста.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:11

Не розумів раніше і не розумію зараз такого трактування соціальної справедливості. Усі педагоги рівні, але деякі рівніші? В чому різниця між педагогами із 9 та із 11 роками стажу?
qy700iti
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:07

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Молоді вчителі цього року не отримають додаткових виплат. Йдеться про одноразову допомогу в розмірі 21 тисячі гривень.


Судя по приведенным цифрам, цена вопроса была 1,5 миллиарда гривень.
В аккурат столько выделено (и не сокращено) на финансирование бесполезного канала UA:Перший, который не смотрят даже те кто там работает.

Образование или пропаганда?

П - приоритеты.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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