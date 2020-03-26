Молоді вчителі цього року не отримають додаткових виплат. Йдеться про одноразову допомогу в розмірі 21 тисячі гривень.
Дивися повний текст Вчителі не отримають обіцяну виплату у розмірі 21 тис. грн.
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:56
Вчителі не отримають обіцяну виплату у розмірі 21 тис. грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчителі не отримають обіцяну виплату у розмірі 21 тис. грн.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:56
не виправдовуйтесь, не треба. вони все зрозуміють - не ви такі, життя таке
Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:33
Це була красива нагода прокачати економіку після падіння.
Тепер ці гроші одержать олігархи як фінансування якого-небудь БУМ-БРЄД-ДОЛБОСТРОЯ.
А що тут дивуватись як долбодятли всім заправляють.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:15
Re: Вчителі не отримають обіцяну виплату у розмірі 21 тис. г
а чому немає виплати молодим сантехнікам, молодим двірникам?
не розумію я такої благодійності з бюджету.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:25
как неожиданно, зе-влада снова прокидала с обещаниями. Никогда такого не было и вот опять
Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:34
Потому что молодой сантехник и дворник не сделает из вашего ребенка долбодятла.
Вы бы видели что сейчас в школах твориться.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 16:29
А чим су..а адміністрація така особлива, щотільки їм і вділили. Одним те, що було закладено в бюджеті відібрали, а інші -- особлива каста.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:11
Не розумів раніше і не розумію зараз такого трактування соціальної справедливості. Усі педагоги рівні, але деякі рівніші? В чому різниця між педагогами із 9 та із 11 роками стажу?
Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:07
Судя по приведенным цифрам, цена вопроса была 1,5 миллиарда гривень.
В аккурат столько выделено (и не сокращено) на финансирование бесполезного канала UA:Перший, который не смотрят даже те кто там работает.
Образование или пропаганда?
П - приоритеты.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
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