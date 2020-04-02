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Tesla побудує ще одну Gigafactory в США за $1 млрд, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:01
Пропонуємо до обговорення:
Влада американського містечка Джоплін, що в штаті Міссурі, зробила засновнику Tesla Ілону Маску вигідну пропозицію по будівництву нової Gigafactory.
Дивися повний текст Tesla побудує ще одну Gigafactory в США за $1 млрд, щоб виробляти електропікапи Cybertruck
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:02
Добре, що не в Китаї :)
Ще б в Україні побудували поки німці теляться -- якраз вільна економічна зона і гектари непридатної для обробки землі під Яворовом.
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svyatoslav_hromyak
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:18
svyatoslav_hromyak написав:
Добре, що не в Китаї
Ще б в Україні побудували поки німці теляться -- якраз вільна економічна зона і гектари непридатної для обробки землі під Яворовом.
И законодательство "непридатно" для любых крупных инвестиций.
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_hunter
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 14:30
svyatoslav_hromyak написав:
Добре, що не в Китаї
Ще б в Україні побудували поки німці теляться -- якраз вільна економічна зона і гектари непридатної для обробки землі під Яворовом.
в китае только закончили новый завод, в германии уже строят.
_hunter написав: svyatoslav_hromyak написав:
Добре, що не в Китаї
Ще б в Україні побудували поки німці теляться -- якраз вільна економічна зона і гектари непридатної для обробки землі під Яворовом.
И законодательство "непридатно" для любых крупных инвестиций.
заводы там где спрос, дешевая рабочая сила не нужна, там роботизированные линии
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 15:51
от і питається, напуркуа так писати новини, де в заголовку "побудує", а по факту - влада тільки "запропонувала і сподівається"? редактор якийсь мва по писанню новин закінчив?
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:41
_hunter, да еще и правоохранительные органы импотентные.
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