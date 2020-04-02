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Tesla побудує ще одну Gigafactory
в США за $1 млрд, щоб...

Tesla побудує ще одну Gigafactory в США за $1 млрд, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:01

Tesla побудує ще одну Gigafactory в США за $1 млрд, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Влада американського містечка Джоплін, що в штаті Міссурі, зробила засновнику Tesla Ілону Маску вигідну пропозицію по будівництву нової Gigafactory.

Дивися повний текст Tesla побудує ще одну Gigafactory в США за $1 млрд, щоб виробляти електропікапи Cybertruck.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:02

Добре, що не в Китаї :)
Ще б в Україні побудували поки німці теляться -- якраз вільна економічна зона і гектари непридатної для обробки землі під Яворовом.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:18

  svyatoslav_hromyak написав:Добре, що не в Китаї :)
Ще б в Україні побудували поки німці теляться -- якраз вільна економічна зона і гектари непридатної для обробки землі під Яворовом.

И законодательство "непридатно" для любых крупных инвестиций.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 14:30

  svyatoslav_hromyak написав:Добре, що не в Китаї :)
Ще б в Україні побудували поки німці теляться -- якраз вільна економічна зона і гектари непридатної для обробки землі під Яворовом.


в китае только закончили новый завод, в германии уже строят.

  _hunter написав:
  svyatoslav_hromyak написав:Добре, що не в Китаї :)
Ще б в Україні побудували поки німці теляться -- якраз вільна економічна зона і гектари непридатної для обробки землі під Яворовом.

И законодательство "непридатно" для любых крупных инвестиций.


заводы там где спрос, дешевая рабочая сила не нужна, там роботизированные линии
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 15:51

Re: Tesla побудує ще одну Gigafactory в США за $1 млрд, щоб.

от і питається, напуркуа так писати новини, де в заголовку "побудує", а по факту - влада тільки "запропонувала і сподівається"? редактор якийсь мва по писанню новин закінчив?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:41

_hunter, да еще и правоохранительные органы импотентные.
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RomanTik
 
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