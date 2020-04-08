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Світова економіка може
втратити $9 трлн через...

Світова економіка може втратити $9 трлн через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:06

Світова економіка може втратити $9 трлн через...

Пропонуємо до обговорення:
Через пандемію коронавірусу валовий внутрішній продукт світу у 2020-2021 роках може недорахуватися близько 9 трильйонів доларів.

Дивися повний текст Світова економіка може втратити $9 трлн через коронавірус — МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:06

Це зайвий раз доводить, що загальний карантин -- це безглуздий дорогий засіб. Карантин треба проводити локально в зародку епідемії, плюс вчасно припиняти авіасполучення, а не рятувати цілим світом рядового Раяна.
svyatoslav_hromyak
 
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