Через пандемію коронавірусу валовий внутрішній продукт світу у 2020-2021 роках може недорахуватися близько 9 трильйонів доларів.
Дивися повний текст Світова економіка може втратити $9 трлн через коронавірус — МВФ.
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:06
Світова економіка може втратити $9 трлн через...
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Дивися повний текст Світова економіка може втратити $9 трлн через коронавірус — МВФ.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:06
Це зайвий раз доводить, що загальний карантин -- це безглуздий дорогий засіб. Карантин треба проводити локально в зародку епідемії, плюс вчасно припиняти авіасполучення, а не рятувати цілим світом рядового Раяна.
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