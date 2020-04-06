Як повідомляється на сайті компанії, станом на 9.50 17 квітня індекс якості повітря (AQI) в Києві становить 215.
Дивися повний текст Київ очолив рейтинг міст світу з найбруднішим повітрям (інфографіка).
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:34
Київ очолив рейтинг міст світу з найбруднішим повітрям...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ очолив рейтинг міст світу з найбруднішим повітрям (інфографіка).
Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:34
не верю. грязный? да, но не самый-самый. Возможно замеры делали во время пожара лесов Чернобыля.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:10
лови
сейчас показатели упали по сравнению с утром на сто единиц, а вчера и за триста переваливало.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 21:17
Re: Київ очолив рейтинг міст світу з найбруднішим повітрям..
Під вечір знову на першому, в середньому 182 бали, але в районі Оболоні за триста.
на вулиці без маски тяжко.
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