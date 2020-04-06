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Київ очолив рейтинг міст світу
з найбруднішим повітрям...

Київ очолив рейтинг міст світу з найбруднішим повітрям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:34

Київ очолив рейтинг міст світу з найбруднішим повітрям...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється на сайті компанії, станом на 9.50 17 квітня індекс якості повітря (AQI) в Києві становить 215.

Дивися повний текст Київ очолив рейтинг міст світу з найбруднішим повітрям (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:34

не верю. грязный? да, но не самый-самый. Возможно замеры делали во время пожара лесов Чернобыля.
all27
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:10

  all27 написав:не верю. грязный? да, но не самый-самый. Возможно замеры делали во время пожара лесов Чернобыля.

лови https://www.iqair.com/
сейчас показатели упали по сравнению с утром на сто единиц, а вчера и за триста переваливало.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 21:17

Re: Київ очолив рейтинг міст світу з найбруднішим повітрям..

Під вечір знову на першому, в середньому 182 бали, але в районі Оболоні за триста.
на вулиці без маски тяжко.
unicdima
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