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В Кабміні придумали, де взяти
роботу безробітним українцям

В Кабміні придумали, де взяти роботу безробітним українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:27

В Кабміні придумали, де взяти роботу безробітним українцям

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст В Кабміні придумали, де взяти роботу безробітним українцям.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:27

Я так понимаю что дорог у нас никогда не будет.
- А какая разница? - постоянный вопрос у рукожопого дорожника.

Разница в том, что одни знают как правильно делать и делают (это не про нас), другие знают как правильно делать но не делают (это нынешние наши дорожники) , а третьим вообще на все и на всех ... (это те кого хотят заставить работать)
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:38

Re: В Кабміні придумали, де взяти роботу безробітним українц

завдяки Укравтодору робота там буде завжди, бо поки ремонтують один участок то попередній відремонтований вже розсипається.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:41

А какое отношение имеет министр внутренних дел к вопросу о размере выплат по безработице? Или у нас уже МВД начало курировать эти вопросы?
strela42224
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 14:16

Да уж, с такими идеями очередной премьер продержится недолго. Подкину идею, можно еще стену Яценюка продолжить строить, она стена правда вроде в рвы трансформировалась, но какая разница что так копать, что этак ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 14:30

Ну да давайте попробуем пройти путь Америки во время Великой депрессии, дороги за еду начнем строить..
Никто не заметил что времена поменялись?
Сделайте ревизию в автодуре почему у нас цена стройки километра больше чем в Германии? А качество хуже!
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:26

Колись вже Янович пропонував брати лопату щоб годувати сім'ю. Зе-команда теж пропонує брати лопату і будувати дороги. Минуло стільки років, а нічого не змінилося. Рецепт від влади по підйому економіки все той же.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:39

слабак! ну можно ж еще вручную перекапывать поля, бороться с вредителями методом собирания и уничтожения их и т.д. Да любой прапор назовет 100 и один способ как занять солдата.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 00:01

  straponesa написав:Ну да давайте попробуем пройти путь Америки во время Великой депрессии, дороги за еду начнем строить..
Никто не заметил что времена поменялись?
Сделайте ревизию в автодуре почему у нас цена стройки километра больше чем в Германии? А качество хуже!

Ну так если от 50 до 80% спиливается еще на этапе "правильных" тендеров, то за 20% можно построить разве что полевую дорогу :roll:
Все знают, что на ремонтах дорог воровали. И воруют.
Но! Кого то из министров, их замов или начальников облавтодыров посадили с конфискацией? Че то я не помню ни одного 8)
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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