Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дивися повний текст В Кабміні придумали, де взяти роботу безробітним українцям.
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:27
В Кабміні придумали, де взяти роботу безробітним українцям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Кабміні придумали, де взяти роботу безробітним українцям.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:27
Я так понимаю что дорог у нас никогда не будет.
- А какая разница? - постоянный вопрос у рукожопого дорожника.
Разница в том, что одни знают как правильно делать и делают (это не про нас), другие знают как правильно делать но не делают (это нынешние наши дорожники) , а третьим вообще на все и на всех ... (это те кого хотят заставить работать)
Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:38
Re: В Кабміні придумали, де взяти роботу безробітним українц
завдяки Укравтодору робота там буде завжди, бо поки ремонтують один участок то попередній відремонтований вже розсипається.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:41
А какое отношение имеет министр внутренних дел к вопросу о размере выплат по безработице? Или у нас уже МВД начало курировать эти вопросы?
Додано: П'ят 17 кві, 2020 14:16
Да уж, с такими идеями очередной премьер продержится недолго. Подкину идею, можно еще стену Яценюка продолжить строить, она стена правда вроде в рвы трансформировалась, но какая разница что так копать, что этак ;)
Додано: П'ят 17 кві, 2020 14:30
Ну да давайте попробуем пройти путь Америки во время Великой депрессии, дороги за еду начнем строить..
Никто не заметил что времена поменялись?
Сделайте ревизию в автодуре почему у нас цена стройки километра больше чем в Германии? А качество хуже!
Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:26
Колись вже Янович пропонував брати лопату щоб годувати сім'ю. Зе-команда теж пропонує брати лопату і будувати дороги. Минуло стільки років, а нічого не змінилося. Рецепт від влади по підйому економіки все той же.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:39
слабак! ну можно ж еще вручную перекапывать поля, бороться с вредителями методом собирания и уничтожения их и т.д. Да любой прапор назовет 100 и один способ как занять солдата.
Додано: Суб 18 кві, 2020 00:01
Ну так если от 50 до 80% спиливается еще на этапе "правильных" тендеров, то за 20% можно построить разве что полевую дорогу
Все знают, что на ремонтах дорог воровали. И воруют.
Но! Кого то из министров, их замов или начальников облавтодыров посадили с конфискацией? Че то я не помню ни одного
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
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