Закон про збільшення штрафів за спалювання трави у 10-15 разів відсьогодні набуває чинності.
Дивися повний текст В Україні набув чинності закон про нові штрафи за спалювання трави.
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:30
В Україні набув чинності закон про нові штрафи за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні набув чинності закон про нові штрафи за спалювання трави.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:30
Как с дюрасел, довше и довше.
Вроде и есть информация, но реальной суммы нет.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:38
Что вам мешает самому посчитать? переходите непосредственно на предыдущую новость https://news.finance.ua/ru/news/-/468968/nardepy-uzhestochili-otvetstvennost-za-szhiganie-suhoj-travy-razmery-shtrafov и считаете.
А вот у меня вопрос немного другой. Кто будет это всё фиксировать? Обращаться куда? В полицию? в МЧС? Или есть специальная служба?
Я живу в частном секторе в черте города, и сжигание листвы просто ОГРОМНАЯ проблема. И повышение штрафов реально может изменить ситуацию к лучшему!
Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:09
Якщо випалюють ліс, щоб захопити територію, навряд чи ті штрафи щось дадуть -- вигода більша.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 23:26
Вызывать полицию. До приезда полиции можете сами и зафиксировать.
Додано: Суб 18 кві, 2020 02:44
полиция скажет что вы подожгли и вы же вызвали что бы снять с себя ответственность ! тут разве только с видеофиксацией
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Додано: Суб 18 кві, 2020 13:16
Re: В Україні набув чинності закон про нові штрафи за...
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