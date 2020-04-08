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В Україні набув чинності
закон про нові штрафи за...

В Україні набув чинності закон про нові штрафи за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:30

В Україні набув чинності закон про нові штрафи за...

Пропонуємо до обговорення:
Закон про збільшення штрафів за спалювання трави у 10-15 разів відсьогодні набуває чинності.

Дивися повний текст В Україні набув чинності закон про нові штрафи за спалювання трави.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:30

Как с дюрасел, довше и довше.
Вроде и есть информация, но реальной суммы нет.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:38

  p_a_l написав:Как с дюрасел, довше и довше.
Вроде и есть информация, но реальной суммы нет.

Что вам мешает самому посчитать? переходите непосредственно на предыдущую новость https://news.finance.ua/ru/news/-/468968/nardepy-uzhestochili-otvetstvennost-za-szhiganie-suhoj-travy-razmery-shtrafov и считаете.

А вот у меня вопрос немного другой. Кто будет это всё фиксировать? Обращаться куда? В полицию? в МЧС? Или есть специальная служба?

Я живу в частном секторе в черте города, и сжигание листвы просто ОГРОМНАЯ проблема. И повышение штрафов реально может изменить ситуацию к лучшему!
offline
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:09

Якщо випалюють ліс, щоб захопити територію, навряд чи ті штрафи щось дадуть -- вигода більша.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 23:26

  offline написав:А вот у меня вопрос немного другой. Кто будет это всё фиксировать? Обращаться куда? В полицию? в МЧС? Или есть специальная служба?
Я живу в частном секторе в черте города, и сжигание листвы просто ОГРОМНАЯ проблема. И повышение штрафов реально может изменить ситуацию к лучшему!

Вызывать полицию. До приезда полиции можете сами и зафиксировать.
deniska
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 02:44

  deniska написав:
  offline написав:А вот у меня вопрос немного другой. Кто будет это всё фиксировать? Обращаться куда? В полицию? в МЧС? Или есть специальная служба?
Я живу в частном секторе в черте города, и сжигание листвы просто ОГРОМНАЯ проблема. И повышение штрафов реально может изменить ситуацию к лучшему!

Вызывать полицию. До приезда полиции можете сами и зафиксировать.

полиция скажет что вы подожгли и вы же вызвали что бы снять с себя ответственность ! тут разве только с видеофиксацией :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 13:16

Re: В Україні набув чинності закон про нові штрафи за...

  yama написав:тут разве только с видеофиксацией

я ж и написал - сами до приезда полиции все фиксируете. на камеру разумеется.
deniska
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