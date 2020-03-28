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Податкова ліквідувала більшість
схем попередників -...

Податкова ліквідувала більшість схем попередників -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 14:08

Податкова ліквідувала більшість схем попередників -...

Пропонуємо до обговорення:
Нова податкова припинила більшу частину тих системних схем зловживання з ПДВ, які мали місце за попередньої влади.

Дивися повний текст Податкова ліквідувала більшість схем попередників - Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 14:08

Ліквідувала старі, що мали місце нові схеми.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 15:30

Схемы ликвидировала.... Так а где же посадки и конфискации? Штрафы и пени виновным юрикам и их бенефициарам? ....
svetoch-10
 
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