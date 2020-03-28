Нова податкова припинила більшу частину тих системних схем зловживання з ПДВ, які мали місце за попередньої влади.
Дивися повний текст Податкова ліквідувала більшість схем попередників - Гетманцев.
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 14:08
Податкова ліквідувала більшість схем попередників -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова ліквідувала більшість схем попередників - Гетманцев.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 15:30
Схемы ликвидировала.... Так а где же посадки и конфискации? Штрафы и пени виновным юрикам и их бенефициарам? ....
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